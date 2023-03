Live concert I See You của Hà Nhi sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt vào ngày 14.4. Hiện tại, toàn bộ vé 'early birds' (mở bán sớm) đều đã được mua hết chỉ sau vài giờ thông báo về đêm nhạc.

Tin liên quan Hà Nhi cùng lúc có 3 video lọt top trending YouTube Việt Nam

Sau quãng thời gian dài ấp ủ, Hà Nhi chính thức công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp ca hát mang tên I See You. Live concert sẽ được tổ chức vào tối 14.4 tại thành phố Đà Lạt. Nữ ca sĩ nói những năm qua, cô trình diễn không ít các minishow tại Đà Lạt nhưng đến hiện tại mới thấy “chín muồi” để thực hiện live concert đầu tiên. Chỉ ít giờ đồng hồ sau khi thông báo về live concert, toàn bộ vé mở bán sớm đều đã được mua hết.

Ngay từ tựa đề, Hà Nhi khiến khán giả không khỏi tò mò về những gì cô sẽ mang đến cho live concert đầu tiên trong sự nghiệp. Trải lòng về chủ đề I See You, nữ ca sĩ cho biết: “Sau một khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, tôi nghĩ rằng điều tuyệt vời nhất của âm nhạc chính là sự kết nối. Âm nhạc kết nối được tôi với trái tim của rất nhiều khán giả, biến tình yêu của họ trở thành động lực lớn nhất để tôi phấn đấu tốt hơn mỗi ngày. Tôi nghĩ khán giả đã nhìn “thấy” Hà Nhi, và tôi cũng đã nhìn “thấy” họ phần nào qua âm nhạc. Có những khoảnh khắc tôi chịu nhiều áp lực và điều giúp tôi vượt qua được chính là tình yêu của khán giả. Vì vậy, tôi muốn đặt tên cho concert đầu tiên của mình là I See You, để kỷ niệm chặng đường mà trong tim tôi luôn có họ và trong tim họ luôn có tôi".

Sân khấu của đêm nhạc được Hà Nhi đầu tư mạnh tay, mang đến những công nghệ tân tiến như 3D mapping, các phần trình diễn nghệ thuật thị giác ấn tượng. Nữ ca sĩ tiết lộ sẽ có cả một dải ngân hà trong live concert này. Giọng ca Ai rồi cũng sẽ khác nhấn mạnh: "Trong liveshow lần này, khán giả sẽ được trải nghiệm một không gian âm nhạc đặc biệt. Nơi mà khán giả sẽ được sống với cảm xúc của chính mình trong đó, với những bản phối mới và những màn kết hợp vô cùng bất ngờ. Ngoài ra, những khán giả tham gia sẽ được chiêu đãi những ca khúc mới trong album sắp được ra mắt trong năm nay của Nhi như một sự tri ân đặc biệt".

Năm 2022 là quãng thời gian đáng nhớ của Hà Nhi khi hai sản phẩm liên tiếp của cô Chưa quên người yêu cũ và Lâu lâu nhắc lại đều sở hữu lượt view ấn tượng, có vị trí cao trên top trending YouTube. Giọng ca sinh năm 1994 cũng vừa kết thúc chuỗi ca khúc về người yêu cũ bằng bài hát Hồi kết, tạo nên bộ ba ca khúc nằm trong E.P EXL-OVE. Đây là những nỗi niềm, tự sự của người phụ nữ sau khi trải qua một cuộc tình, là hành trình chữa lành, tìm lại cân bằng trong tâm hồn sau những tan vỡ.

Có thể thấy, Hà Nhi đang ở giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Live concert I See You như một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự thành công của Hà Nhi. Đây cũng chính là bệ phóng để cô tiến lên chinh phục những cột mốc khác trong năm 2023 lẫn những năm kế tiếp.