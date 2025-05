Cành cọ vàng Cannes đã thuộc về đạo diễn phim can đảm nhất thế giới

Jafar Panahi phát biểu khi nhận giải Cành cọ vàng của LHP Cannes lần thứ 78. (Ảnh: AP)

Kết nối một thế giới đầy biến động thông qua điện ảnh, Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 khép lại với khoảnh khắc chính trị nhất, khi đạo diễn người Iran Jafar Panahi nhận giải Cành cọ vàng cho "It Was Just an Accident". Đây là bộ phim được đạo diễn Jafar Panahi lấy cảm hứng trực tiếp từ thời gian ông ở trong tù. Đó cũng là chiến thắng Cành cọ vàng thứ sáu liên tiếp của nhà phát hành Neon, sau chuỗi thắng lợi với các phim “Parasite”, “Titane”, “Triangle of Sadness”, “Anatomy of a Fall” và “Anora”.

Với Cành cọ vàng ở Cannes, đạo diễn 65 tuổi đã trở thành người hiếm hoi được xướng tên ở 3 LHP lớn nhất thế giới gồm Sư tử vàng tại Venice với The Circle (2000), Gấu vàng tại Berlin với Taxi (2015). Trên thế giới hiện chỉ có 4 đạo diễn có được kỳ tích này.

Trên thực tế, "It Was Just an Accident" là bộ phim có nhiều cảm xúc nhất của Jafar cho đến nay, là loại phim chính trị mà bạn có thể mong đợi được xem như một tác phẩm cổ điển, về một thời điểm và một địa điểm an toàn nào đó trong quá khứ. Nhưng không. "It Was Just an Accident" đang diễn ra ngay ở hiện tại.

Trong bài phát biểu của mình khi nhận Cành cọ vàng danh giá của Cannes, đạo diễn Panahi cảm ơn gia đình đã ủng hộ ông (đặc biệt là trong thời gian ông không ở đó cùng họ), cũng như đội ngũ đã biến một dự án mạo hiểm như vậy thành hiện thực.

Jafar Panahi đã phải chịu đựng sự bắt giữ và cầm tù vì những đau đớn của mình nhưng ông chưa từng bỏ việc làm phim và niềm đam mê với việc làm phim. Và ông đã tạo ra 1 khối lượng tác phẩm đồ sộ. Giải Cành cọ vàng LHP Cannes lần thứ 78 của ông hoàn toàn xứng đáng.