Gia Lai: Không khí lạnh sẽ tiếp tục kéo dài

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ xuất hiện gió giật mạnh, thời tiết lạnh sẽ tiếp tục kéo dài trong 3-5 ngày tới.

Theo đó, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này sẽ xuất hiện tại các huyện Đak Đoa, Mang Yang, Chư Păh, Ia Grai, Kbang và TP. Pleiku, phổ biến từ 11-130C.

Các huyện Đak Pơ, Kông Chro, Kbang, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa và thị xã Ayun Pa, An Khê dao động từ 15-170C; nhiệt độ tại các huyện Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh phổ biến từ 14-160C. Đặc biệt, không khí lạnh tăng cường trong đợt này sẽ xuất hiện gió giật mạnh.

Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, thời tiết Gia Lai sẽ tiếp tục lạnh trong 3-5 ngày tới.

Ảnh: Phan Nguyên

Ông Nguyễn Văn Huấn-Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên) thông tin: Trong tháng 2-2025, sẽ còn xuất hiện từ 1-2 đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến thời tiết Gia Lai. Đây là điều khác thường so với mọi năm. Vì vậy, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần đề phòng gió to, giật mạnh gây ngã đổ cây cối, nhà cửa.