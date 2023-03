Tin liên quan Lễ trao giải Oscar 2023: Điểm mặt các diễn viên gốc Á được đề cử

Khi Oscar 2023 công bố danh sách đề cử, Dương Tử Quỳnh trở thành diễn viên làm nên lịch sử khi được đề cử Nữ chính xuất sắc, cạnh tranh với Cate Blanchett (phim "Tár"), Ana de Armas (phim "Blonde"), Andrea Riseborough (phim "To Leslie"), Michelle Williams (phim "The Fabelmans").

Sáng 13.3 (theo giờ Việt Nam), tại nhà hát Dolby, cả khán phòng đã vỡ òa khi Dương Tử Quỳnh được xướng tên tại hạng mục Nữ chính xuất sắc.

Cô phát biểu khi nhận giải: "Cảm ơn những người theo dõi đêm nay (giờ Mỹ-PV). Đây là biểu tượng của hy vọng, là bằng chứng giấc mơ có thể thành hiện thực. Và những người phụ nữ thân mến, đừng để ai nói bạn đã hết thời!".

Năm nay, Oscar cũng chứng kiến màn "càn quét" của "Everything everywhere all at once" khi phim chiến thắng 7 giải thưởng, trong đó có 3 giải thưởng quan trọng là Đạo diễn xuất sắc, Nữ chính xuất sắc và Phim hay nhất.

Trong "Everything everywhere all at once", Dương Tử Quỳnh vào vai Evelyn Wang - một phụ nữ gốc Hoa có năng lực đi xuyên đa vũ trụ. Ở mỗi thế giới, Evelyn Wang có ngoại hình, vai trò khác nhau, lúc là người đàn bà nghèo khó, khi làm minh tinh, lúc là cao thủ võ thuật...

Phải mất 59 năm, Dương Tử Quỳnh mới có được vai chính đầu tiên trong một bộ phim Hollywood. Và phải mất đến 95 năm để Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đề cử một người Châu Á trong hạng mục Nữ chính xuất sắc.

Và giờ đây, Dương Tử Quỳnh đã có được giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất như một sự tôn vinh, tri ân cho tài năng của "đả nữ" đến Châu Á.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962, đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983. Cô bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại thị trường Hồng Kông (Trung Quốc).

Ngôi sao sinh năm 1962 bắt đầu tham gia những dự án phim võ thuật như "The owl and dumbo", "Yes madam" và gây tiếng vang.

Bộ phim đưa Dương Tử Quỳnh đến với kinh đô điện ảnh Hollywood là "Ngọa hổ tàng long" - tác phẩm đạt 4 giải Oscar của đạo diễn Lý An.

Kết quả Lễ trao giải Oscar 2023:

Phim hoạt hình hay nhất: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”.

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Quan Kế Huy trong "Everything Everywhere All at Once".

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Jamie Lee Curtis trong “Everything Everywhere All at Once”.

Phim tài liệu hay nhất: "Navalny".

Quay phim xuất sắc: "All Quiet on the Western Front".

Trang điểm và làm tóc xuất sắc: "The Whale".

Thiết kế trang phục đẹp nhất: "Black Panther: Wakanda Forever".

Phim quốc tế hay nhất: "All Quiet on the Western Front".

Phim tài liệu ngắn hay nhất: “The Elephant Whisperers”.

Phim hoạt hình ngắn hay nhất: “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”.

Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc: "Avatar: The Way of Water".

Thiết kế mỹ thuật: "All Quiet on the Western Front".

Kịch bản gốc hay nhất: "Everything Everywhere All at Once".

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: "Women Talking".

Ca khúc nhạc phim hay nhất: "Naatu Naatu".

Hòa âm hay nhất: "Top Gun: Maverick".

Dựng phim xuất sắc: "Everything Everywhere All at Once".

Đạo diễn xuất sắc: Daniel Scheinert và Daniel Kwan, "Everything Everywhere All at Once".

Nam chính xuất sắc: Brendan Fraser, "The Whale".

Nữ chính xuất sắc: Dương Tử Quỳnh, "Everything Everywhere All at Once".

Phim hay nhất: "Everything Everywhere All at Once".