Du lịch Đắk Lắk - sẵn sàng cho “kỳ nghỉ vàng”

Dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 năm nay được xem là “kỳ nghỉ vàng” nhờ thời gian nghỉ kéo dài nên đã thu hút lượng lớn du khách đến với Đắk Lắk. Vì vậy, công tác chuẩn bị của các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đang được gấp rút triển khai để phục vụ và đón tiếp du khách.

Với số lượng khách tăng đột biến cùng nhu cầu ăn uống nhiều, khách sạn Elephants (TP. Buôn Ma Thuột) đã ký kết với các cơ sở cung cấp thực phẩm uy tín để chuẩn bị nguồn thực phẩm tươi, xanh nhất nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đơn vị cũng điều động hơn 90 nhân viên phục vụ, lễ tân đã được đào tạo chuyên nghiệp để tạo sự hài lòng cho du khách.

Ông Lê Văn Đức, Giám đốc khách sạn Elephants cho biết, kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 năm nay, khách du lịch chủ động đặt phòng sớm hơn so với năm ngoái nên ngay từ đầu tháng 4/2023, 185 phòng của khách sạn đã “cháy”.

Là địa điểm du lịch với nhiều cảnh sắc thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ và mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa, Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn là nơi không thể bỏ lỡ của du khách khi đến với Đắk Lắk. Dự kiến dịp lễ năm nay, khu du lịch sẽ đón lượng khách đông đảo, tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Để phục vụ lượng khách tăng mạnh, đơn vị đã đề ra phương án tăng cường khoảng 130 - 150 nhân viên (gấp 5 lần so với ngày thường) để phục vụ du khách chu đáo, tận tình.

“Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” vào đêm 30/4 tại Quảng trường 10/3 và show biểu diễn cồng chiêng vào ngày 1/5 tại khu vực Ngã Sáu nhằm phục vụ du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh" - bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo ông Nguyễn Đức, Phó Giám đốc Chi nhánh Du lịch khách sạn Biệt Điện, quản lý Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn, đơn vị sẽ tổ chức biểu diễn cồng chiêng trong suốt 5 ngày của kỳ nghỉ Lễ 30/4 -1/5 để tạo không khí vui tươi, sôi động cho khu du lịch. Ngoài các dịch vụ đặc trưng của khu du lịch như chụp ảnh cùng voi, đi cầu treo, cắm trại qua đêm, thưởng thức đặc sản… trong dịp này, đơn vị dự kiến sẽ có thêm hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực của người Lào; mở tour du lịch mới với ba môn thể thao kết hợp là đi xe đạp, đi bộ xuyên rừng và chèo thuyền kayak tại các địa điểm nổi tiếng trong khu du lịch như thác Phật, làng đảo Ây Nô, sông Sêrêpốk…

Để phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ, các đơn vị lữ hành cũng đã tung ra các gói tour mới với mức giá hấp dẫn và chương trình trải nghiệm thú vị. Trong dịp này, Công ty TNHH Du lịch ĐakViet (ĐakViet Travel) đã giới thiệu đến khách hàng 5 gói tour du lịch chủ yếu là trải nghiệm và khám phá vùng đất Tây Nguyên, với những hoạt động tìm hiểu đời sống sinh hoạt và văn hóa của người dân bản địa như: tìm hiểu và chăm sóc voi; đánh bắt cá bằng thuyền độc mộc với người dân trên hồ Lắk; học cách làm gốm của người M’nông; thăm buôn làng và ăn tối cùng người dân… Ông Đặng Xuân Vũ, Giám đốc ĐakViet Travel cho biết: “Khách bắt đầu chốt tour cho kỳ nghỉ lễ ngay từ đầu tháng 4. Khách của công ty chủ yếu là gia đình và nhóm khách lẻ khoảng từ 5 - 10 người, bao gồm cả khách trong nước và khách quốc tế (Pháp, Anh, Đức). Giá tour du lịch vào các dịp lễ thường sẽ có mức tăng nhẹ từ 10 - 20% so với ngày thường. Tuy nhiên, công ty sẽ không tăng giá tour để “kích cầu”. Dự kiến dịp nghỉ lễ năm nay, công ty đón khoảng 100 lượt khách (tăng gấp đôi so với năm ngoái)".

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thụy Phương Hiếu thông tin, nhằm chuẩn bị chu đáo cũng như bảo đảm an toàn cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, Sở đã có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh yêu cầu bảo đảm những điều kiện về cơ sở vật chất, niêm yết công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá; không để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đối với những địa phương có điểm du lịch tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên sông, hồ, thác nước, phải thường xuyên rà soát tất cả chương trình đã có, kiểm tra chất lượng và sửa chữa, nâng cấp phương tiện phục vụ du lịch. Đặc biệt, chủ các cơ sở, đơn vị kinh doanh du lịch phải bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn trực 24/24 giờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, nhất là trẻ em khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.