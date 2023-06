Đằng sau ca khúc khiến Google mua lại YouTube

Quyết định mua lại YouTube với giá 1,65 tỉ USD của Google xuất phát từ video nhép ca khúc "As long as you love me" của Backstreet Boys.

Gần 20 năm trước, CEO Google Video - bà Susan Wojcicki - tình cờ xem được video hát nhép của hai sinh viên Trung Quốc theo ca khúc "As long as you love me" (Backstreet Boys).

Biểu cảm hài hước của 2 nam sinh Vy Vỹ và Hoàng Nghệ Hinh cùng bối cảnh nơi quay video trên nền ca khúc đang gây bão thời điểm ấy đã gây ấn tượng mạnh với CEO Google.

6 tháng sau đó, Wojcicki chỉ đạo thương vụ mua lại YouTube của Google với giá 1,65 tỉ USD.

Chỉ riêng năm 2020, YouTube đã mang về 20 tỉ USD, tương đương 11% tổng doanh thu Alphabet (công ty mẹ Google). YouTube hiện là trang web có lượng truy cập lớn thứ 2 thế giới với hơn 2 tỉ người dùng hoạt động hàng tháng.

Ca khúc “As long as you love me” nằm trong abum đầu tiên của ban nhạc Backstreet Boys. Ngay khi ra mắt năm 1997, “As long as you love me” lập tức trở thành “siêu hit” của nhóm, giúp 5 thành viên trở thành những tân binh được săn đón hàng đầu.

“As long as you love me” có giai điệu bắt tai, ca từ dễ thuộc. Vào thập niên 1990, “As long as you love me” từng vang lên khắp ngõ phố ở Việt Nam và được yêu thích khắp thế giới. Điều này cũng lý giải vì sao Vy Vỹ và Hoàng Nghệ Hinh đã chọn “siêu hit” này để hát nhép.

Đĩa đơn “As long as you love me” đã tiêu thụ hết 430.000 bản ở Anh và đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng những đĩa đơn của ban nhạc nam bán chạy nhất thập niên 1990 tại Anh.

Ban nhạc Backstreet Boys thành lập năm 1993 tại Mỹ với 5 thành viên: Brian Littrell, Howie Dorough, A.J.McLean, Nick Carter và Kevin Richardson. Back Street Boys được xem là ban nhạc tiên phong, là biểu tượng của mọi nhóm nhạc “boyband”, gắn liền với tuổi trẻ của hàng triệu khán giả.

Trong suốt sự nghiệp, nhóm đã bán hơn 130 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới và trở thành ban nhạc có lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời đại.

Ở thời đỉnh cao, Backstreet Boys từng đứng thứ 12 trong top 40 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ và là ban nhạc kiếm được nhiều tiền nhất thế giới từ năm 1997 đến 2005 (khoảng 533,1 triệu USD).

Họ có 5 đề cử giải Grammy, "đắt show" đến mức vé cho chuyến lưu diễn của nhóm tại 39 thành phố bán hết chỉ trong một ngày, trung bình mỗi buổi diễn thu hút được hơn 2 triệu fan.

Năm 2011, 5 chàng trai có chuyến lưu diễn đầu tiên ở Việt Nam mang tên “This is us”. Nick chia sẻ anh bất ngờ với giao thông ở Việt Nam vì "chưa bao giờ thấy nhiều xe máy như ở đây". Nick còn dẫn theo bạn gái và đã dành trọn một ngày để đi câu cá ở Sài Gòn, khám phá địa đạo Củ Chi.

Sau 2 đêm diễn, Backstreet Boys thu hút hàng chục nghìn fan Việt, phủ kín sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) và sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Hàng loạt sao Việt như Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng, vợ chồng Trương Ngọc Ánh, Thu Minh, Nam Cường, The Men… cũng hào hứng đến xem Backstreet Boy biểu diễn.

Tuy nhiên, nhóm cũng gặp không ít sóng gió, tranh cãi vì những ồn ào đời tư trong thời hoàng kim.

Năm 2004, tay trống Nick Carter bị nữ ca sĩ Melissa Schuman tố cưỡng hiếp. Đến tháng 2.2018, nam ca sĩ lần nữa bị một phụ nữ giấu tên đệ đơn tố hành vi xâm phạm thân thể.

Năm 2001, A.J thông báo hủy diễn hàng loạt show vì stress, căng thẳng. Nam ca sĩ phải vào trại cai nghiện và gây tổn thất không nhỏ đến hoạt động của nhóm. Nam ca sĩ từng thừa nhận đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời anh.

Các thành viên còn lại là Brian Littrell, Kevin Richardson và Howie Dorough có cuộc sống ổn định, viên mãn ở tuổi tứ tuần. Họ tách ra solo sau khi ngừng hoạt động nhóm và lấy vợ, sinh con.

Suốt hơn hai thập kỷ, Backstreet Boys đã trải qua không ít thăng trầm trong âm nhạc. Dù vậy, họ vẫn là một trong những ban nhạc huyền thoại, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của xu hướng boyband sau này.