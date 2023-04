Nhóm nhạc Kpop có thành viên người Việt trở lại với ca khúc bắt tai

Nhóm nhạc Kpop Tempest tái xuất làng nhạc với sản phẩm mới sôi động. Nam ca sĩ người Việt Nam Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) cũng gây chú ý với phong cách bụi bặm mới lạ trong lần trở lại này.

Hôm 17.4, nhóm nhạc Kpop Tempest chính thức trở lại với mini album thứ tư mang tên The Calm Before the Storm cùng MV ca khúc chủ đề Dangerous. Ngay khi ra mắt, Dangerous đã nhận được nhiều sự quan tâm nhờ chất nhạc sôi động bắt tai đậm chất funk dance.

Các thành viên Tempest đều thể hiện được thế mạnh giọng hát nội lực và khả năng rap sắc bén của mình qua bài hát này. Khán giả cũng dành nhiều lời khen về vũ đạo mạnh mẽ, cuốn hút và đội hình đồng đều của các chàng trai trong MV Dangerous.

Đặc biệt, thành viên người Việt Hanbin nổi bật cùng phong cách bụi bặm cá tính hơn các lần quảng bá trước đây. Trong một số phân đoạn của MV, mỹ nam 9X khiến fan xao xuyến nhờ những động tác nhảy dứt khoát và gương mặt điển trai đáng yêu.

Trên mạng xã hội, MV Dangerous cũng như Tempest đều được bàn luận sôi nổi. Nhiều fan nhận xét công ty Yuehua Entertainment có sự đầu tư chỉn chu cho màn trở lại lần này của nhóm từ khâu âm nhạc đến MV. Tính đến tối 17.4, MV Dangerous nhanh chóng cán mốc 1 triệu lượt xem sau vài giờ phát hành.

Fan cũng đang rất mong ngóng vào những sân khấu biểu diễn sắp tới của Tempest. Đồng thời, nhiều người hâm mộ cũng kỳ vọng Dangerous lẫn album The Calm Before the Storm sẽ tạo bước ngoặt lớn cho nhóm sau hơn 1 năm hoạt động năng nổ.

Tempest trực thuộc Yuehua Entertainment, ra mắt vào tháng 3.2022 và được xem là một trong những tân binh nam Kpop gây chú ý nhất năm qua. Nhóm gồm 7 giọng ca sở hữu vẻ ngoài cùng tài năng nổi bật: Hanbin (Ngô Ngọc Hưng), Ahn Hyeong Seop, Koo Bon Hyuk, Lee Eui Woong, Hwa Rang, Eun Chan và Kim Tae Rae. Riêng Hanbin là nam thần tượng người Việt Nam có lượng fan khá đông đảo.

Tempest đã phát hành các ca khúc Bad News, Can’t Stop Shining, Young & Wild, Dragon… Nhóm gây ấn tượng với phong cách trình diễn tự tin, tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, những nam thần tượng Kpop này còn chiếm nhiều cảm tình với khiếu hài hước khi đi show giải trí, livestream trò chuyện cùng fan. Tân binh 1 năm tuổi Tempest giành chiến thắng nhiều giải thưởng đình đám như: Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award (AAA) 2022, Seoul Music Awards 2023, Hanteo Music Awards 2022...