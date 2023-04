(GLO)- Nghe tiếng kêu cứu ngoài sông, em Kpă Nguyên vội chạy tới thì thấy có người đang chới với giữa dòng nước. Không chút do dự, em lao ngay xuống sông tìm cách tiếp cận người bị nạn. Vượt qua lằn ranh sinh-tử, Nguyên chỉ cười hiền: “Tình huống lúc đó quá gấp, em mà chạy đi kêu người giúp thì có thể đã không cứu được anh chị rồi”.

Lằn ranh sinh-tử

Về buôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân, huyện Ia Pa), hỏi nhà “người hùng tí hon” cứu sống 2 em học sinh lớp 12 bị đuối nước cách đây không lâu, ai cũng nhiệt tình chỉ đường. Biết tin em Nguyên (học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) có hành động dũng cảm lao xuống sông Ba cứu người, dân làng ai cũng quý mến và cảm phục. “Cháu Nguyên nhỏ tuổi, gầy gò vậy mà dũng cảm. Làng xóm ai cũng tự hào về cháu”-một người hàng xóm chia sẻ.

Gia đình Nguyên thuộc diện hộ nghèo. Căn nhà dựng tạm bằng mấy tấm ván cũ kỹ chỉ đủ cho gia đình 4 người trú mưa nắng. Nguyên có bố là người dân tộc Thái, mẹ là người Jrai. Gia đình nội ngoại đều khó khăn, không có ruộng rẫy nên dù chịu khó làm thuê làm mướn nhưng vẫn chưa thoát khỏi đói nghèo. Nhà gần sông Ba nên em cùng các bạn thường rủ nhau ra đây tắm, chơi đùa. Gắn bó với sông nước từ nhỏ nên em đã biết bơi khi còn học lớp 1.

Nguyên kể: “Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 28-3, khi đang chơi cùng bạn thì em nghe có tiếng kêu cứu thất thanh từ phía bờ sông. Khi chạy tới, phát hiện có người đang chới với dưới dòng nước, em vội lao xuống cứu. Chụp được tay người đuối nước, em vội kéo lên thì phát hoảng vì thấy tận 2 người đang bám víu vào nhau”.

Sức nặng của 2 thanh niên bám vào cậu bé chỉ cân nặng 28 kg, cộng thêm dòng nước chảy xiết khiến Nguyên không trụ được nên bị tuột tay. Em bơi lại vào bờ, thở lấy sức rồi bơi ra tiếp. Rút kinh nghiệm lần trước, em túm lấy cổ áo người bị nạn kéo xuôi theo dòng nước sang bờ bên kia. Thật may, các anh chị trên bờ và người dân cùng lao xuống hỗ trợ kịp thời trước khi Nguyên kiệt sức.

Được hỏi về cảm giác khi lao xuống sông cứu người, Nguyên cười hiền cho biết: “Vì biết bơi từ nhỏ, lại được thầy cô trang bị kỹ năng cứu người đuối nước nên em khá tự tin. Với lại lúc đó, tình huống gấp quá, em mà chạy đi kêu người giúp thì có thể đã không cứu được anh chị rồi”.

Nhìn cậu con trai bé bỏng với ánh mắt trìu mến, chị Kpă H'Bơn kể lại: Hôm xảy ra sự việc, vợ chồng chị đều đi làm. Hơn 5 giờ chiều về đến nhà, thấy con ướt sũng, nằm trùm chăn, toàn thân nóng ran. Em sốt li bì mất 2 ngày, chỉ húp ít cháo loãng. Khi thầy cô đến nhà thăm, gia đình mới biết chuyện. “Mặc dù không chứng kiến nhưng nghe mọi người kể mà tôi thót tim. Thật may con không sao mà còn cứu được người khác”-chị HBơn bộc bạch.

Lan tỏa tấm gương dũng cảm

Đến bây giờ, nhóm học sinh lớp 12A3 (Trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện Ia Pa) ra sông Ba tắm ngày 28-3 vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo như các em kể lại, hôm đó, trên đường đi học về, do thời tiết nắng nóng nên các em rủ nhau ra sông tắm. Cả nhóm có 17 bạn. Không may, em Đ.T.D. trượt chân xuống chỗ nước sâu nên bị cuốn ra xa. Em H.Q.B.T. thấy vậy lao ra cứu bạn nhưng cũng bị nước cuốn theo. Các em còn lại tìm cách cứu bạn nhưng do nước chảy xiết nên không thành.

Nghe tiếng kêu cứu, em Nguyên liền chạy đến, lao xuống sông và tìm cách kéo được 2 học sinh đuối nước lên bờ. Mọi người vội sơ cứu và đưa 2 học sinh bị nạn tới Trung tâm Y tế huyện cấp cứu.

“Sau khi tỉnh lại, hỏi thăm mọi người em mới biết người cứu mình là bạn nhỏ lớp 4. Em thấy mình thật may mắn vì đã gặp được người tốt. Đây là bài học với tất cả chúng em”-em T. chia sẻ.

Nếu không có những nhân chứng kể lại, ít ai ngờ rằng, cậu học trò nhỏ bé chỉ 10 tuổi đã dũng cảm cứu sống 2 học sinh lớp 12 cao lớn hơn mình gấp nhiều lần. Người thân 2 em D. và T. giờ đây đều coi Nguyên là ân nhân. Ông Đ.M.H. (bố của em Đ.T.D) cho hay: “Gia đình tôi coi cháu Nguyên là ân nhân cứu mạng. Nếu không có cháu dũng cảm lao xuống cứu thì có thể con gái tôi đã nguy hiểm đến tính mạng”.

Sáng 13-4, Huyện Đoàn Ia Pa, UBND xã Kim Tân đã tổ chức tuyên dương và khen thưởng đột xuất hành động dũng cảm của em Nguyên. Một số Mạnh Thường Quân cũng gửi tặng kinh phí hỗ trợ Nguyên tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập. Chị Nguyễn Thị Lắm-Phó Bí thư Huyện Đoàn Ia Pa-cho hay: Tinh thần dũng cảm cứu người của em Kpă Nguyên rất đáng được biểu dương, khen ngợi, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Huyện Đoàn đang hoàn tất hồ sơ gửi Tỉnh Đoàn để khen thưởng gương người tốt, việc tốt đối với em Nguyên.