Chi tiền triệu mua bonsai me dáng 'độc lạ' chơi tết, mong tài lộc vào nhà

Ngoài những dòng hoa kiểng như: vạn thọ, mào gà, cúc mâm xôi nhiều người còn chi tiền triệu để mua bonsai me về làm cảnh tại gia dịp tết, mong muốn mang tài lộc vào nhà…

Làm điểm nhấn trong dịp tết

Ngoài những chậu mai, hoa kiểng, anh Lê Văn Trí (32 tuổi), ngụ H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre, còn chi gần 3 triệu đồng để mua chậu bonsai me về nhà chơi tết. "Mình thấy dáng bonsai me này khá đẹp và "độc lạ", người làm rất sáng tạo trong việc uốn nắn, tạo tác cành và thân. Mua bonsai me đã thành phẩm sẽ giúp việc chăm sóc dễ dàng hơn", anh Trí bộc bạch.

"Bonsai me giúp cho ngôi nhà có thêm điểm nhấn trong ngày tết. Bên cạnh đó, mình thấy lá me rất nhiều, hy vọng điều này đem lại tài lộc, may mắn trong năm mới", anh Trí nói thêm.

Còn Lê Hữu Tài (29 tuổi), làm việc tại 509 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM, cũng chi gần 5 triệu đồng để mua 2 chậu bonsai me mini về trang trí nhà cửa, đón tết.

"Dịp tết năm nay mình quyết định lựa những chậu bonsai me "độc lạ" có dáng thế đẹp mắt nhưng không kém phần cầu kì. Nhờ kích thước nhỏ nhắn, dễ di chuyển nên bonsai me thích hợp đặt ở phòng khách, ban công. Với mình, chơi bonsai me ngày tết hy vọng đem lại tài lộc, mong các thành viên trong gia đình có thật nhiều sức khỏe…", Tài nói.

"Vào những ngày tết mình với khách ngồi bên bàn trà, ngắm bonsai rồi nhâm nhi vài miếng bánh mứt, cùng nhau chia sẻ câu chuyện buồn vui đã qua. Dịp tết, ngôi nhà có không gian xanh, đẹp, hợp lý, sẽ tạo cho con người sự hứng khởi, vui vẻ hơn trong những ngày đầu năm", anh Tài nói thêm.

Tại các sàn thương mại điện tử hay trên mạng xã hội giá bán bonsai me từ vài trăm ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng/cây, tùy theo kích thước, độ tuổi. Các hội, nhóm về bonsai me trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook cũng thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Tại đây, họ chia sẻ cách trồng cũng như kinh doanh bonsai me.

Vừa có tính phong thủy vừa mang nét thẩm mỹ cao

Võ Hữu Khánh (28 tuổi), ngụ tại xã Phước Nghĩa, H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cũng bán được hàng chục bonsai me với nhiều kích thước khác nhau, có giá dao động từ vài triệu đến hơn 10 triệu đồng/cây. "Những bonsai me có tán ngã lả lướt, vỏ sần sùi, cổ quái sẽ khiến khách thích thú và bán giá cao", Khánh bộc bạch.

Để có được những bonsai me hoàn chỉnh, đẹp cho khách, Khánh phải mất từ 3 - 5 năm nuôi dưỡng phôi, phát triển thành bonsai hoàn chỉnh.

"Để bonsai me thu hút khách trước tiên mình phải mua được những phôi thật chất lượng. Trong quá trình nuôi mình phải rất cẩn thận chuyện uốn nắn thân, cành. Đồng thời, sáng tạo ra nhiều kiểu dáng thế độc lạ cho cây đẹp và thu hút hơn", Khánh nói.

"Mình chủ yếu dùng dây thép để uốn cây cũng như luôn chủ động cắt bỏ những cành và lá thừa, từ đó bonsai me sẽ có dáng gọn gàng, cân đối", Khánh nói thêm.

Cũng theo Khánh, bonsai me được trồng trong đa dạng các loại đất với nhiều thành phần dinh dưỡng như: phân gà, phân bò hoại mục, vỏ trấu, xơ dừa, mùn hữu cơ... "Nên bón phân từ 2 - 3 tháng/lần để cung cấp dinh dưỡng cho cây. Cần thường xuyên kiểm tra lá, rễ của bonsai me để kịp thời phát hiện sâu bệnh, tránh tưới nước quá nhiều sẽ làm úng rễ", Khánh nói thêm.

Dịp tết năm nay, ngoài những cây kiểng khác, anh Trương Phú Quý, ngụ tại H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, còn kinh doanh thêm bonsai me.

"Nhiều khách thích bonsai me vì vừa có tính phong thủy vừa mang nét thẩm mỹ cao. Một số bonsai me bên mình khách ưa chuộng có dáng như: thác đổ, trực quân tử hoặc những thế độc lạ theo ngẫu hứng sáng tạo của người làm... Nhìn chung, mọi người ưa thế cây vững chãi, cành lá sum suê. Điều đó mang ý nghĩa đem tài lộc vào nhà cho gia chủ", anh Quý nói.

Theo anh Quý nên đặt bonsai me ở nơi có ánh sáng, thoáng mát. "Mỗi tuần người chơi nên tưới nước cho cây từ 1 - 2 lần. Nên xới nhẹ đất để xem có bị ẩm hay khô, từ đó định lượng nước tưới mỗi ngày", anh Quý nói.