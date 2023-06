Charlie Puth trình diễn cùng dàn sao Việt

Theo thông tin vừa được ban tổ chức công bố, Charlie Puth sẽ đến Việt Nam và biểu diễn tại đại nhạc hội 8Wonder tổ chức vào tối 22.7 tại Vinpearl Nha Trang (Khánh Hòa). Thông tin này lập tức gây sốt trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ Việt bởi đây là lần hiếm hoi giọng ca đình đám này đến mảnh đất hình chữ S và chiêu đãi khán giả Việt hàng loạt bản hit đình đám.

Trong lần đến Việt Nam trình diễn, Charlie Puth sẽ đứng chung sân khấu với loạt ngôi sao đang được yêu thích nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên đến nay danh tính của các nghệ sĩ trong nước vẫn chưa được tiết lộ. Được biết, đại nhạc hội mà chủ nhân hit See you again tham gia là sự kiện tâm điểm khép lại chuỗi hội hè WonderFest 2023 (lễ hội biển quốc tế thường niên tại Vinpearl Nha Trang). Đại nhạc hội bắt đầu từ 16 giờ, kéo dài hơn 6 tiếng với các tiết mục sôi động, thăng hoa cùng những màn trình diễn mãn nhãn và hoạt động giải trí thú vị.

Charlie Puth không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả yêu nhạc toàn cầu. Anh sinh năm 1991, gia nhập làng giải trí từ hồi 2009 và hiện là một trong những giọng ca 9X được săn đón tại làng nhạc Mỹ cũng như quốc tế. Ngôi sao 31 tuổi chứng minh bản thân là một “hitmaker” với hàng loạt bản hit "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc và được công chúng đón nhận nồng nhiệt: See you again, We Don't Talk Anymore, Attention… đồng thời phát hành ba album phòng thu gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Cuối năm 2022, anh vừa trình làng album mới nhất mang tên Charlie với bộ sưu tập gồm các bài hát gây “sốt” như: That’s Hilarious, Light Switch, Smells Like Me… và đặc biệt là màn kết hợp với Jungkook (BTS) trong Left and Right.

Bên cạnh cuộc hẹn với người hâm mộ Việt Nam vào tháng 7 tới, Charlie Puth cũng vừa hé lộ lịch trình sắp tới của tour diễn mang tên The “Charlie” Live Experience. Chuyến lưu diễn của giọng ca 32 tuổi dự kiến đi qua nhiều địa điểm của châu Á: từ Hồng Kông, Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia), Singapore cho đến Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc) đồng thời đặt chân đến Úc và New Zealand.