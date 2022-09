Thủy điện An Khê-Ka Nak: Chủ động hợp tác ứng phó bão lũ

(GLO)- Bước vào cao điểm mùa mưa bão, song song với vận hành sản xuất điện hiệu quả, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak (Tổng Công ty Phát điện 2) đã chủ động triển khai nhiều phương án để bảo đảm an toàn công trình hồ đập và tài sản, tính mạng người dân vùng hạ du.

Thủy điện An Khê-Ka Nak có tổng công suất thiết kế cho 2 nhà máy là 173 MW. Trong đó, Nhà máy Thủy điện Ka Nak có công suất 13 MW, dung tích hồ chứa hữu ích 285 triệu m3, vận hành điều tiết theo năm; Nhà máy Thủy điện An Khê công suất 160 MW với dung tích hồ chứa hữu ích 5,6 triệu m3, vận hành điều tiết theo ngày.

Dựa trên quy chế phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) các huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ và thị xã An Khê, hàng năm, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak chủ trì, cùng các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền đến người dân vùng hạ du về công tác phòng-chống lụt bão, xả lũ các hồ chứa. Cùng với đó, Công ty phối hợp rà soát, thống kê số lượng hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm cần phải sơ tán di dời đến nơi an toàn; kiên quyết di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm cố tình không chịu di dời, áp dụng biện pháp cưỡng chế khi thiên tai nguy hiểm đe dọa đến tính mạng người dân; tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm sau các mùa mưa bão hoặc sau các đợt lũ lớn…

Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak diễn tập xử lý tình huống sạt lở mái thượng lưu năm 2022. Ảnh: Thu Hoài

Ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho hay: Lãnh đạo Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak cũng là thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện. Vì vậy, trong tất cả các cuộc họp bàn về xây dựng kế hoạch, phương án PCTT, đại diện đơn vị đều tham gia. Bên cạnh đó, Công ty cũng tuân thủ việc xả lũ đúng quy trình, quy định; trước khi xả đều báo cáo với tỉnh, thông báo trên nhóm Zalo của Ban Chỉ huy, thông tin với các xã, thị trấn và thông báo trên hệ thống loa. “Nhờ chủ động phối hợp và có giải pháp thiết thực nên công tác phòng-chống bão lụt đạt kết quả cao”-ông Sơn nói.

Còn ông Đặng Thanh Hà-Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê thì cho hay: Trước mỗi mùa mưa bão, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đều tổ chức diễn tập PCTT và TKCN. Với phương án được xây dựng chi tiết, sự chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt là tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, buổi diễn tập của Công ty đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra. Các đơn vị, bộ phận và từng cá nhân tham gia diễn tập đã phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, thống nhất, xử lý các tình huống linh hoạt; phương án xử lý phù hợp, đúng nguyên tắc và phương châm chỉ đạo đạt hiệu quả cao, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung phòng-chống lũ lụt cho vùng hạ du thủy điện An Khê-Ka Nak.

Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak thường xuyên kiểm tra, xử lý các bất thường máy móc, thiết bị kỹ thuật. Ảnh: Thu Hoài

Theo ông Đặng Văn Tuần-Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak, để chủ động phương án PCTT và TKCN trong mùa mưa bão năm nay, Công ty đã sớm hoàn thành việc kiểm tra, xử lý các bất thường đối với thiết bị kỹ thuật, cửa lấy nước, vận hành thử cửa van cung, kiểm tra các đường dây tự dùng, hệ thống thông tin liên lạc và 9 trạm cảnh báo lũ. Công ty cũng thực hiện duy tu bảo dưỡng các đường vận hành; xử lý chống thấm, chống dột cho các nhà vận hành; chặt cây, phát tuyến, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy của các mương thoát nước nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, Công ty còn tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập công tác vận hành thiết bị, xử lý sự cố, các tình huống xả lũ để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung phòng-chống lũ lụt cho vùng hạ du thủy điện An Khê-Ka Nak, nhắc nhở người dân có kế hoạch sản xuất phù hợp, di dời tài sản và thu hoạch hoa màu trước mùa lũ.

Đồng thời, Công ty đã phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá hiện trạng các hạng mục công trình như đập dâng, công trình xả lũ, cửa nhận nước, hành lang thoát lũ… để khắc phục kịp thời các hư hỏng, khiếm khuyết; theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn và phối hợp với cơ quan chức năng để vận hành hồ chứa theo đúng quy trình; tăng cường cảnh báo đến người dân vùng hạ du khi vận hành phát điện và xả lũ. Công ty cũng thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, kiểm tra, theo dõi chặt chẽ công tác vận hành các công trình, mua sắm các vật tư, phương tiện, trang-thiết bị dự phòng liên quan để kịp thời cung cấp, thay thế, sử dụng khi cần thiết theo phương án PCTT và TKCN đã được phê duyệt.

“Đến thời điểm này, Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2; chủ động phương án sẵn sàng đảm bảo PCTT; các hệ thống công trình, thiết bị đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy đáp ứng được yêu cầu phòng-chống lụt bão trong mùa mưa lũ sắp tới”-Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak thông tin.

NGỌC MINH