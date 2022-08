Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Rah Lan Chung: Cần quan tâm giải quyết các vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm

(GLO)- Chiều 15-8, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ 3 nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì phiên họp.





Quang cảnh hội nghị về công tác cải cách tư pháp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan tư pháp thực hiện đúng nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Qua đó, khắc phục được tình trạng buông lỏng lãnh đạo hoặc can thiệp sâu vào công tác chuyên môn, trái với các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp.



Từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát Điều tra, hệ thống Tòa án nhân dân tổ chức 72 cuộc họp giao ban định kỳ của các cơ quan tư pháp để bàn biện pháp giải quyết vụ án, vụ việc khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. Qua đó, xác định 55 vụ án điểm, 3 vụ án theo thủ tục rút gọn; yêu cầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố 2 vụ, 3 bị can; thay đổi quyết định khởi tố 1 vụ án với 1 bị can. Các cơ quan tư pháp phối hợp tổ chức 83 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp và 56 phiên tòa xét xử áp dụng số hóa hồ sơ vụ án, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan ban hành 3 kiến nghị đối với 3 địa phương, đơn vị liên quan đến công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực lâm nghiệp.



Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo toàn diện đối với hoạt động tư pháp và các cơ quan tư pháp, khắc phục tình trạng buông lỏng lãnh đạo hoặc can thiệp không đúng vào hoạt động tư pháp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra hoạt động của các cơ quan tư pháp, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh quan tâm giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm như: Vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai-Chi nhánh huyện Chư Pưh; vụ tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Nội vụ và một số kiến nghị khởi tố khác.



