Gia Lai chủ động ứng phó với mưa lũ

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-8, thời tiết Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập úng cục bộ ở nhiều địa phương. Trước tình hình trên, các địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhiều địa phương bị ngập úng

Theo ghi nhận của P.V, những cơn mưa bắt đầu xuất hiện tại TP. Pleiku từ rạng sáng 7-8 và kéo dài cho đến chiều 8-8 với cường độ ngày càng nặng hạt. Ông Nguyễn Văn Tùng-Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi-thông tin: Trận mưa to kéo dài từ chiều tối 7-8 đã khiến nước tràn vào nhà ông Tíu (làng Chuét 1) khiến khoảng 200 con gà của gia đình bị trôi, chết; một số diện tích hoa màu trong vườn bị ngập úng. Nguyên nhân là do đường Nguyễn Chí Thanh đang thi công, hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện nên khi gặp mưa lớn, nước từ các nơi đổ về gây ngập úng. Sáng 8-8, UBND phường đã đến kiểm tra và xuất ngân sách hỗ trợ gia đình ông Tíu 3 triệu đồng; đồng thời, báo cáo lên cấp trên để có hướng xử lý tình trạng này vì hồi tháng 5 vừa qua, trời mưa to cũng khiến nhà của ông Tíu bị ngập.

Đại diện phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) đến trao tiền hỗ trợ thiệt hại cho gia đình ông Tíu. Ảnh: Quang Tấn

Ông Phạm Thế Tâm-Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku-cho biết: Mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường trên địa bàn. Phòng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kịp thời xử lý để người dân đi lại thuận lợi. Dù mưa to nhưng không có gió lớn nên chưa xảy ra tình trạng ngã đổ cây xanh. Phòng cũng đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các địa phương trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tuyến đường ngập cục bộ cũng như cây xanh bị ngã đổ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Đường An Dương Vương (TP. Pleiku) ngập cục bộ khi mưa lớn. Ảnh: Quang Tấn

Đáng chú ý, mưa lớn kéo dài khiến làng Ia Ngăng và làng Hlốp (xã Chư Don, huyện Chư Pưh) bị cô lập. Ông Đặng Lê Minh-Bí thư Đảng ủy xã Chư Don-cho hay: Do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến cầu tràn qua suối Ia Lốp (con đường độc đạo vào 2 làng Ia Ngăng, Hlốp) bị ngập sâu, cô lập hơn 130 hộ dân của 2 làng. “Trước mắt, xã đã chỉ đạo các trưởng thôn và công an viên chốt chặn tại đầu cầu tràn, không cho người dân qua lại. Đồng thời, đề nghị hệ thống chính trị 2 làng chủ động nắm bắt, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiếu ăn. Nếu tình hình mưa tiếp tục kéo dài, lượng nước qua cầu tràn dâng cao thì xã sẽ đề nghị huyện huy động lực lượng, phương tiện để tiếp cận, hỗ trợ các hộ dân ở 2 làng”-ông Minh chia sẻ.

Nước lớn đổ qua ngầm tràn xã Ia Púch. Ảnh: C.T.V

Mưa lớn trên diện rộng khiến nước từ đầu nguồn các suối đổ về làm một số ngầm tràn ở xã Ia Lâu, Ia Mơr, Ia Púch, Ia Piơr (huyện Chư Prông) bị ngập sâu 30-50 cm. Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr-cho biết: Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số đoạn đường đang trong giai đoạn thi công như: từ cầu suối Mỹ (xã Ia Ga), đoạn từ cầu suối Khôn (xã Ia Piơr) vào xã Ia Mơr. Hiện tại, người dân vẫn đi lại bình thường, chưa có thiệt hại. Riêng một số hộ ở vùng trũng thấp, xã đã vận động bà con chuyển lên vùng cao an toàn. Xã đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Chủ động ứng phó với mưa lũ

Ở khu vực phía Đông, trong 2 ngày qua cũng có mưa nhưng lượng mưa khá ít. Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-thông tin: Từ ngày 7 đến sáng 8-8, trên địa bàn huyện xuất hiện những cơn mưa nhỏ. Nhìn chung, thời tiết từ đầu năm đến nay diễn biến rất thuận lợi. Hiện nông dân trên địa bàn đang bón phân cho cây mía, cây mì nên khi có mưa, bà con rất vui mừng.

Tại huyện Đak Pơ xuất hiện cơn mưa nhỏ song kéo dài, tạo thuận lợi cho người dân bón phân, chăm sóc mùa vụ. Ảnh: Ngọc Sang

Hiện khu vực Đông Nam tỉnh cũng có mưa vừa phải. Hầu hết các địa phương vẫn chưa ghi nhận thiệt hại liên quan đến mưa lũ. Tuy nhiên, để chủ động phòng-chống thiên tai, các địa phương đều bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng ứng phó. Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Pa đã tổ chức lịch trực ban theo dõi lưu lượng mưa trên địa bàn và lưu lượng nước xả lũ của các công trình thủy lợi, thủy điện để thông báo cho các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Mặc dù mưa nhiều song chưa ghi nhận thiệt hại nặng ở các địa phương. Ảnh: Hà Phương

Tương tự, UBND huyện Chư Prông đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn chủ động phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất theo hương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt, đối với các ngầm tràn có nước chảy qua, UBND các xã chỉ đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với các thôn, làng cử lực lượng túc trực 2 bên đầu ngầm tràn để hướng dẫn người dân qua lại an toàn. Đối với những ngầm tràn có nước đổ về lớn thì tuyệt đối không để người dân qua lại.

Cầu tràn suối Mỹ nối từ xã Ia Ga vào xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) bị ngập gây khó khăn cho người dân đi lại. Ảnh: C.T.V

Theo ông Nguyễn Thanh Bình-Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Đến thời điểm này, qua nắm thông tin báo cáo từ các địa phương, lượng mưa chưa ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Riêng đối với một số ngầm tràn có lượng nước lớn chảy qua, Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương chủ động phân công lực lượng ứng trực để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, kết hợp với đới gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Từ nay đến ngày 10-8, thời tiết khu vực tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.