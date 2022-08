Mưa ở Gia Lai, nơi phấn khởi, nơi lo ứng phó bão lũ

(GLO)- Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, từ ngày 7 đến trưa ngày 8-8, thời tiết Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 100 mm, khu vực phía Đông từ 20-50 mm, có nơi trên 50 mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, giông vài nơi

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai từ ngày 6-8 đến 8-8

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chư Prông: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hai ngày qua trên địa bàn có mưa lớn trên diện rộng khiến nước từ đầu nguồn các suối đổ về và chảy qua ngầm tràn gây khó khăn cho người dân đi qua lại. Cụ thể, tại các ngầm tràn ở xã Ia Lâu, Ia Mơr, Ia Púch, Ia Piơr, nước chảy qua mặt đường từ 30-50 cm.

Nước lớn đổ qua ngầm tràn xã Ia Púch (huyện Chư Prông). Ảnh CTV

Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr-cho biết: Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số đoạn đường đang trong giai đoạn thi công vào xã như: từ cầu suối Mỹ (xã Ia Ga) vào xã Ia Mơr; đoạn từ cầu suối Khôn (xã Ia Piơr) vào xã Ia Mơr. Hiện tại người dân vẫn đi lại bình thường, chưa có thiệt hại. Riêng tại một số hộ ở vùng trũng thấp, xã đã vận động bà con chuyển lên vùng cao an toàn. Hiện tại xã đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Còn ông Lê Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Puch-cho hay: Những cầu tràn này cứ có mưa lớn đổ về nhiều là nước chảy qua mặt cầu gây ngập cục bộ. Hiện tại bà con vẫn đi lại bình thường. Để đảm bảo an toàn, xã đã cử lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã và các doanh nghiệp cử lực lượng túc trực 2 bên cầu tràn không cho người dân đi lại để tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cầu tràn suối Mỹ (xã Ia Ga vào xã Ia Mơr) bị ngập gây khó khăn cho người dân đi lại. Ảnh CTV

Ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông-cho biết: Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND huyện đạo chỉ đạo cho Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn chủ động phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất theo hương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt, đối với các ngầm tràn có nước chảy qua, UBND các xã chỉ đạo lực lượng công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với các thôn, làng cử lực lượng túc trực 2 bên bờ ngầm tràn để hướng dẫn người dân qua lại an toàn. Đặc biệt, đối với những ngầm tràn có nước đổ về lớn thì khuyến cáo nguy hiểm và tuyệt đối không để người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Còn đối với nhà cửa, hoa màu của người dân đến thời điểm này vẫn đảm bảo.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình-Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn trên diện rộng. Đến thời điểm này, qua nắm thông tin báo cáo từ các địa phương, lượng mưa chưa ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Riêng đối với một số ngầm tràn có lượng nước lớn chảy qua, Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương chủ động phân công các lực lượng ứng trực để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Ở khu vực phía Đông, lượng mưa khá nhỏ. Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-cho biết: Từ ngày 7 đến sáng 8-8, trên địa bàn huyện Đak Pơ xuất hiện những cơn mưa nhỏ. Nhìn chung, thời tiết từ đầu năm đến giờ diễn biến rất thuận lợi. Hiện nông dân trên địa bàn đang bón phân cho cây mía, cây mì nên khi có mưa, bà con rất vui mừng. Tính đến thời điểm này, huyện cũng chưa ghi nhận thiệt hại nào do mưa gây ra.

Tại huyện Đak Pơ xuất hiện những cơn mưa nhỏ. Ảnh: Ngọc Sang

Tương tự, ở huyện Kông Chro, lượng mưa cũng vừa đủ để tạo độ ẩm cho đất, tạo điều kiện thuận lợi để người dân bón phân, chăm sóc cây trồng sau những ngày dài nắng nóng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, kết hợp với đới gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Từ nay đến ngày 10-8 thời tiết khu vực tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân xã Tân An (huyện Đak Pơ) thăm đồng sau cơn mưa nhỏ kéo dài. Ảnh: Ngọc Sang

Theo dự báo, tổng lượng mưa trong 24 giờ tới ở các huyện Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Đak Đoa, Mang Yang và TP. Pleiku phổ biến từ 60-120 mm, có nơi trên 150 mm; huyện Đức Cơ và Kbang từ 80-150 mm, có nơi trên 200 mm; các huyện còn lại từ 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong vòng 2 ngày tới, trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời tiết tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

NHÓM PHÓNG VIÊN