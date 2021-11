Pleiku: Triển khai các biện pháp ứng với từng cấp độ nhằm kiểm soát dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 10-11, UBND TP. Pleiku ban hành Quyết định số 4040/QĐ-UBND về phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.





Theo đó, mục tiêu của phương án là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện "mục tiêu kép", chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021. Đảm bảo sự thống nhất thực hiện theo quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tỉnh hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn người ra vào khu vực tạm thời phong tỏa làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính



Để triển khai các biện pháp phòng-chống dịch hiệu quả, UBND TP. Pleiku đặt ra 3 tiêu chí xác định cấp độ dịch dựa trên số ca mắc mới tại cộng đồng; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng Covid-19; đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.



Phương án của UBND TP. Pleiku đề ra các biện pháp hành chính và cá nhân nhằm đảm bảo an toàn phòng-chống dịch tương ứng với các cấp độ như việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau; hoạt động trong nhà, ngoài trời; hoạt động giao thông vận tải; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; giáo dục, đào tạo trực tiếp; cơ quan, công sở; hoạt động cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; điểm chiếu phim, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao. Cùng với đó, TP. Pleiku xác định tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác, sớm về các biện pháp phòng-chống dịch đối với từng cấp độ dịch, tạo sự đồng thuận và tham gia của cộng đồng. Đồng thời, thành phố cũng đặt ra các biện pháp triển khai công tác đảm bảo an sinh xã hội, an sinh xã hội.



Trong phương án, TP. Pleiku cũng chủ động đưa ra các biện pháp chuyên môn y tế nhằm triển khai thực hiện thông suốt, đảm bảo an toàn trong phòng-chống dịch Covid-19.



>> Phụ lục các giải pháp, biện pháp hành chính đảm bảo an toàn phòng-chống dịch trong các cấp độ





KIỀU PHAN