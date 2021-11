Ia Pa: Nỗ lực tìm kiếm em Kpă Khuôn bị cuốn trôi khi bơi qua sông Ba

(GLO)- Sáng 14-11, lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm em Kpă Khuôn (trú tại làng H’bel, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị cuốn trôi khi đang bơi qua sông Ba.

Hiện trường khu vực sông Ba-nơi em Kpă Khuôn gặp nạn. Ảnh: Mai Linh

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 13-11, 5 em gồm: Rmah Tháo (SN 2009), Rmah Ngáo (SN 2010), Kpă Khuôn (SN 2009), Kpă Kha (SN 2010), Kpă Đơ (SN 2008, cùng trú tại làng H’bel, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) đi câu cá tại đầu cầu sông Ba (thuộc địa phận xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa). Đến khoảng 12 giờ, 5 em lội qua sông để về làng. Khi qua được nửa sông, thấy nước nông nên 5 em rủ nhau bơi vào bờ. Cách bờ khoảng 20 m, Kpă Khuôn có dấu hiệu đuối nước. Rmah Ngáo đến ứng cứu nhưng do bị đuối sức nên quay vào bờ. Kpă Kha, Rmah Tháo, Kpă Đơ bơi trước và đã vào đến bờ, khi thấy Kpă Khuôn bị nạn thì quay xuống cứu nhưng không kịp.

Hiện nay, trời vẫn đang mưa, nước sông ngày càng dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Ông Huỳnh Văn Trường-Chủ tịch UBND huyện Ia Pa-thông tin: Từ chiều tối qua, hàng trăm người gồm lực lượng Công an, quân đội, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh) cùng người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em Kpă Khuôn. “Tôi đã trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo Thủy điện An Khê Ka Nak giảm lưu lượng xả tràn nhằm hạ mức nước sông Ba để công tác tìm kiếm thuận lợi hơn”-Chủ tịch UBND huyện Ia Pa nói.