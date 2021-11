Chỉ thị của UBND tỉnh Gia Lai về phòng-chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế

(GLO)- Ngày 5-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai cấp bách công tác phòng-chống dịch gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh.





Theo đó, để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, giữ vững thành quả trong phòng-chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường một số biện pháp quyết tâm thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian đến như sau:



Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Gia Lai với quan điểm sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết, trước hết, các hoạt động kinh tế-xã hội phải gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát quản lý tốt các tình huống rủi ro.

Lực lượng chức năng phường Hoa Lư (TP. Pleiku) tổ chức tuyên truyền lưu động cho người dân nắm và chấp hành nghiêm phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang Tấn



Các nhiệm vụ, biện pháp tăng cường cụ thể là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thực hiện triệt để phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phát tờ rơi hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng người dân trong việc tuân thủ các nguyên tắc, quy định an toàn phòng dịch, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; từng người dân là chủ thể trong phòng-chống dịch.



Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về giám sát, cách ly, phong tỏa theo nguyên tắc: trong các khu phong tỏa thực hiện triệt để “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình”; tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh.



Người đang thực hiện cách ly phải tuyệt đối chấp hành quy định, không được ra khỏi phòng và không được tiếp xúc trực tiếp với người khác (trừ trường hợp cấp cứu y tế).



Đối với các gia đình có người về từ vùng dịch phải chủ động khai báo y tế, chịu sự giám sát y tế, chủ động theo dõi sức khoẻ, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.



Triển khai đồng bộ, thống nhất và khả thi Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; các quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; Quyết định số 745/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về Phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh gắn với quản lý các tình huống rủi ro, đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.



Dự báo đúng tình hình dịch để có phương án phòng-chống dịch phù hợp, nhất là vận hành thông suốt, hiệu quả phương án đáp ứng các cấp độ trong phòng-chống dịch Covid-19; nâng cao năng lực trong xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng phòng Covid-19.



Tăng cường công tác truyền thông chủ động, hiệu quả, an dân: thông tin chính xác, kịp thời, tích cực về các hoạt động phòng-chống dịch, hạn chế tối đa đưa tin một chiều, thiếu kiểm chứng, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.



Chỉ thị yêu cầu toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở xung kích, đi đầu, trách nhiệm trong thực hiện hiệu quả các biện pháp tăng cường phòng-chống dịch Covid-19 với quyết tâm cao nhất.



KIỀU PHAN