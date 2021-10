Quyết tâm bảo vệ "vùng xanh" để thực hiện "mục tiêu kép"

(GLO)- Ngày 1-10, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đã họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn để triển khai một số công tác phòng-chống dịch trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Phan Lài



Cần kiểm soát chặt chẽ



Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu: Để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, chúng ta cần kiểm soát chặt chẽ số lượng người lao động trở về từ vùng dịch, phương tiện “luồng xanh”, người nhập cảnh. Cần siết chặt từ bên ngoài nhưng không lơi lỏng bên trong; chống chủ quan, lơ là. Xuất hiện những ca nhiễm trong cộng đồng là do kiểm soát không chặt, người dân khai báo không trung thực. Hiện có gần 4.000 học sinh các cấp đang bị kẹt tại các tỉnh, thành phía Nam, cần có kế hoạch đón về để đảm bảo việc học tập của các cháu.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, hiện có 1 điểm nóng là chùm ca bệnh ở tổ 11 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng đang được tích cực thực hiện để khoanh vùng, thu hẹp phong tỏa. Đề cập đến những tồn tại trong công tác phòng-chống dịch trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh-cho biết: Các địa phương chưa kiểm soát chặt chẽ việc người dân từ vùng dịch trở về. Qua đi kiểm tra cơ sở, chợ Hoa Lư (TP. Pleiku) vẫn chưa thực hiện phân luồng, đảm bảo giãn cách trong buôn bán. Tại tổ 11 (phường Hoa Lư), người dân chưa nghiêm túc thực hiện tinh thần “người cách người, nhà cách nhà”, vẫn diễn ra tình trạng tập trung đông ở chốt phong tỏa để nhận nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, việc ban hành các quyết định cách ly tại nhà/nơi cư trú ở một số nơi chưa thống nhất, chưa đúng tinh thần hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh. Việc chấp hành không nghiêm túc quy định, kiểm soát không tốt sẽ dẫn đến việc lây lan dịch bệnh.



Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phan Lài



Liên quan đến công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn, ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND phường Hoa Lư cho biết, Ban Chỉ đạo phường sẽ chấn chỉnh, phân khung giờ nhận nhu yếu phẩm, đơn hàng của người dân tại chốt kiểm soát. Để đảm bảo an sinh cho người dân trong khu phong tỏa, vừa qua, phường đã hỗ trợ 390 suất quà cho người già, khuyết tật, đau ốm. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục rà soát, hỗ trợ để người dân yên tâm cách ly tại nhà.



Ngày 1-10, 4 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh gồm: chốt 1 ở xã Song An, thị xã An Khê trên tuyến quốc lộ 19 (ranh giới giữa tỉnh Gia Lai-Bình Định); chốt 2 ở xã Ia Khươl, huyện Chư Păh trên tuyến quốc lộ 14 (ranh giới giữa tỉnh Gia Lai-Kon Tum); chốt 3 ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh trên tuyến quốc lộ 14 (ranh giới giữa tỉnh Gia Lai-Đak Lak) và chốt 4 ở xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa trên tuyến quốc lộ 25 (ranh giới giữa tỉnh Gia Lai-Phú Yên) sẽ được UBND tỉnh giao lãnh đạo UBND cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo.



Trao đổi vấn đề này, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: Sáng 1-10, Công an tỉnh đã bàn giao các chốt kiểm soát cho UBND các huyện, thị xã; đồng thời, hướng dẫn quy trình, cách thức điều tiết lượng người và phương tiện ra vào tỉnh. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận các trường hợp vi phạm các quy định về phòng-chống dịch, nhất là việc lái xe thực hiện không đúng cam kết không dừng đỗ trong thành phố, chỉ bỏ hàng ở một số địa điểm đã đăng ký; tuy nhiên, sau đó bốc dỡ hàng hóa ở nhiều địa điểm. Bên cạnh đó, đã ghi nhận các trường hợp khai báo y tế không trung thực, không chấp hành các quy định về phòng-chống dịch khi vào địa bàn tỉnh. Thời gian tới, các tỉnh, thành phía Nam nới lỏng giãn cách, nhu cầu của người dân trở về địa phương rất đông, các chốt kiểm soát cần tăng cường lực lượng để điều tiết lượng người và phương tiện ra, vào tỉnh. Đề nghị các cấp, các ngành tích tực tuyên truyền cho người dân để đồng hành với tỉnh trong công tác phòng-chống dịch.



Quyết tâm bảo vệ “vùng xanh”



Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về công tác phòng-chống dịch trong tình hình mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Thời gian tới, các tỉnh, thành phía Nam nới lỏng giãn cách, công dân về địa phương sẽ khá đông. Vì thế, các chốt kiểm soát cần tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch. Ban Chỉ đạo cấp xã phải quản lý chặt chẽ người cách ly tại nhà. Hiện tại, theo số liệu tổng hợp, có khoảng 4.000 học sinh, 700 người dân đi khám bệnh đang mắc kẹt tại vùng dịch và 130 thai phụ có nhu cầu về quê tránh dịch. Ban Chỉ đạo tỉnh đã lên kế hoạch đón công dân về trong thời gian sớm nhất. Trong tuần này, sẽ xét nghiệm miễn phí cho công dân có biểu hiện ho, sốt để tầm soát dịch bệnh; theo đó, TP. Pleiku cần tuyên truyền, thông báo để người dân biết.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phan Lài



“Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã phân công lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị phụ trách công tác phòng-chống dịch tại các huyện để nâng cao chất lượng phòng-chống dịch trong thời gian tới. Ban Chỉ đạo tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành liên quan và địa phương rà soát, ưu tiên tiêm vắc xin cho những lao động có nhu cầu trở lại các tỉnh, thành phía Nam để làm việc. Các xã, phường, thị trấn cần nắm rõ nhu cầu việc làm của người dân để báo cáo, tỉnh sẽ lên phương án hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu.



Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Công tác phòng-chống dịch trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn khi một số tỉnh, thành phía Nam nới lỏng giãn cách. Hiện nay, Vương quốc Campuchia đã cho mở cửa biên giới, lượng người lao động trở về địa phương và nhập cảnh rất đông. Để công tác phòng-chống dịch đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị cần tích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xem công tác phòng-chống dịch là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Tập trung cao độ trong công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch để sớm ổn định cuộc sống, bảo vệ sức khỏe người dân. Mỗi xã, phường, thị trấn thực sự là một “pháo đài”; mỗi người dân là một “chiến sĩ” trong phòng-chống dịch. Đề nghị kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch các cấp. Tỉnh đang thành lập tổ công tác đặc biệt để phục hồi sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Yêu cầu các đơn vị đề xuất, kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng-chống dịch. Cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý nhanh những mặt tồn tại, hạn chế của địa phương trong công tác phòng-chống dịch. Tất cả cùng vào cuộc với quyết tâm bảo vệ “vùng xanh” để thực hiện "mục tiêu kép".



PHAN LÀI