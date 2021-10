Gia Lai: Không thu tiền ăn, sinh hoạt trong thời gian công dân thực hiện cách ly tập trung

(GLO)- Ngày 8-10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 213/TB-VP về kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp của Trưởng ban, Phó Trưởng ban với Trưởng, Phó các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng-chống dịch Covid-19.



Theo đó, tại cuộc họp diễn ra ngày 6-10, các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban đã nghe báo cáo tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là tình hình, công tác tiếp nhận, tổ chức cách ly phòng-chống dịch; việc đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội cho số lượng lớn công dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam ồ ạt tự phát về quê và đi qua tỉnh Gia Lai trong những ngày qua cũng như ý kiến của đại biểu dự họp.

Lực lượng Công an hướng dẫn công dân trước khi đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn



Đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá: Công tác phòng-chống và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phòng-chống dịch Covid-19, cụ thể là tình huống công dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam ồ ạt tự phát về quê, đi qua tỉnh Gia Lai với số lượng lớn trong những ngày qua là việc chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, vào cuộc tích cực, kịp thời, linh hoạt của UBND tỉnh-Ban Chỉ đạo tỉnh, của UBND-Ban Chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng, tỉnh đã đã tổ chức tiếp nhận công dân Gia Lai đưa vào cách ly tập trung trên 10.000 người tại 48 cơ sở cách ly ở 17 huyện, thị xã, thành phố; tổ chức dẫn đường, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh, an toàn cho hàng chục ngàn người di chuyển qua địa phận của tỉnh để về quê.



Trước tình hình công dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tự phát, ồ ạt đi về quê với số lượng lớn như trên, đòi hỏi các ngành, các địa phương, lực lượng chức năng phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, kịp thời triển khai công tác đảm bảo an sinh xã hội cho số công dân về tỉnh và công dân các tỉnh, thành phố về quê qua địa bàn tỉnh Gia Lai.



Trước mắt, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn được phân công phụ trách khẩn trương xuống cơ sở, nắm cơ sở, phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, triển khai các công tác, công việc cụ thể để ổn định tình hình, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống, sinh hoạt cho Nhân dân, nhất là số công dân các tỉnh từ vùng dịch về cũng như hỗ trợ kịp thời cho số công dân các tỉnh di chuyển ngang qua địa bàn tỉnh Gia Lai.



Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Tiểu ban An sinh xã hội chủ động triển khai ngay công tác huy động sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm để hỗ trợ kịp thời về đời sống, sinh hoạt cho công dân về cách ly tại tỉnh và hỗ trợ thực phẩm, ăn uống, xăng xe… cho số công dân các tỉnh di chuyển qua tỉnh Gia Lai.



Theo ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và ý kiến của Trưởng, Phó các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo tại cuộc họp; qua đánh giá nguy cơ, yếu tố dịch tễ trong quá trình di chuyển, sinh hoạt và tiêm chủng, đánh giá đặc thù, điều kiện gia đình, đời sống của hầu hết số công dân về tỉnh; để thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19 và đảm bảo kịp thời an sinh xã hội, Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất:



Tổ chức cách ly tập trung tất cả công dân đi về tỉnh từ vùng dịch để tránh nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Giao Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các khu cách ly tập trung khẩn trương phân loại công dân đã tiêm 2 mũi, 1 mũi vắc xin, đã mắc Covid-19 xuất viện để sàng lọc, xét nghiệm, đánh giá dịch tễ, tổ chức cách ly theo phòng, phân khu và giám sát theo quy định. Trên cơ sở sàng lọc, phân loại để xử lý phù hợp về điều kiện, thời gian cách ly, đưa về cách ly tại nhà khi đủ điều kiện. Chú ý thực hiện nghiêm ngặt trong phòng dịch ở các khu cách ly, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo. Các cơ sở cách ly tuyên truyền cho công dân biết đầy đủ thông tin để chấp thuận cách ly, tạo không khí thân tình, hỗ trợ công dân tốt nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành phun thuốc khử khuẩn để kích hoạt khu cách ly tập trung Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai. Ảnh: Huy Bắc



Do số công dân đi về từ vùng dịch đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, vì vậy không thu tiền ăn, sinh hoạt trong thời gian cách ly tập trung. Trước mắt tỉnh cho ứng kinh phí để đảm bảo tiền ăn, sinh hoạt cho bà con. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng hợp nhu cầu kinh phí, tham mưu UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho chủ chủ trương.



Về việc chuẩn bị các khu cách ly tập trung, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị: đối với các cơ sở cách ly tập trung là trường học vừa đưa vào hoạt động do thiếu khu vệ sinh, nước sinh hoạt…, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động cho sửa chữa, làm mới (dã chiến), mua sắm, thuê, mượn, huy động hỗ trợ từ các nguồn lực xã hội để đảm bảo sinh hoạt cho công dân vừa thực hiện đúng yêu cầu phòng-chống dịch.



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung các khu cách ly để sẵn sàng kích hoạt tiếp nhận công dân vào cách ly ngay khi có nhu cầu với số lượng lớn, không cầu toàn, không được để bị động.



Sở Y tế-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban Y tế chuẩn bị sẵn sàng để kích hoạt bệnh viện dã chiến, tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 1.000 bệnh nhân. Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo năng lực tiêm phòng Covid-19 để thực hiện tiêm chủng an toàn trên phạm vi toàn tỉnh với tỷ lệ tiêm chủng cao nhất nếu được cấp đủ vắc xin. Tổ chức mua sắm theo quy định để chủ động sẵn sàng thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, thuốc men đảm bảo cho công tác xét nghiệm và điều trị trong tình huống cao, tuyệt đối không để thiếu, không để bị động về vật tư, hóa chất, ô xy, sinh phẩm… khi dịch xảy ra diện rộng, số bệnh nhân tăng cao.



Sở Thông tin và Truyền thông-Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường truyền thông về tình hình, các chủ trương, chính sách, biện pháp trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 và công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để các cấp chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết; phối hợp với cơ quan liên quan để sàng lọc thông tin, kịp thời phản hồi thông tin, định hướng cho dư luận. Khi có vấn đề nổi cộm, có điểm nóng thì xem xét tổ chức họp báo ngay để thông tin kịp thời.



Về kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu làm công tác phòng-chống dịch và kinh phí hỗ trợ thêm ngoài quy định, chế độ của Nhà nước chi cho công tác phòng-chống dịch, Trường ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Sở Y tế tổng hợp báo cáo UBND tỉnh-Ban Chỉ đạo tỉnh để gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xuất hỗ trợ từ nguồn Quỹ ủng hộ của các tổ chức, cá nhân.



Các Trưởng Tiểu ban khẩn trương kiện toàn toàn đầy đủ thành phần, ban hành Quy chế làm việc của Tiểu ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Tiểu ban; ban hành chương trình, kế hoạch công tác, lãnh đạo Tiểu ban hoàn thành các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo tỉnh giao.



Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố bám sát tình hình thực tế tại địa phương; chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chặt chẽ, có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định, hướng dẫn chuyên môn của ngành Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; tuyệt đối không được chủ quan, cảm tính, tùy tiện trong chỉ đạo, điều hành, nhất là công tác tổ chức cách ly phòng-chống dịch đối với người về từ vùng dịch.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa nhà trường hợp mới ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 tại tổ 7 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) vào tối 28-9. Ảnh: Bá Bính





Tiếp tục siết chặt việc quản lý công dân đi về từ các vùng có dịch; kích hoạt Tổ Covid cộng đồng ở mức cao nhất; yêu cầu rà soát việc tổ chức cách ly tại nhà đối với người về từ vùng dịch, đánh giá yếu tố dịch tễ, nguy cơ lây lan đối với các trường hợp phát hiện dương tính tại nhà; khẩn trương truy vết, xét nghiệm và báo cáo rõ trách nhiệm theo quy định.



Rà soát, kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch cấp huyện, cấp xã; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện giao phụ trách đến xã, thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã phải được giao phụ trách đến thôn, làng, tổ dân phố; huy động cả hệ thống chính trị trên địa bàn cùng vào cuộc phòng-chống dịch thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.



KIỀU PHAN