Gia Lai: Sẽ ưu tiên đón công dân thật sự khó khăn, có nhu cầu cấp bách về tỉnh

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, thời gian tới, Gia Lai sẽ triển khai đón công dân về tỉnh theo thứ tự ưu tiên, trước tiên là những người thật sự khó khăn, có nhu cầu cấp bách.





Từ ngày 28-5-2021 đến nay, tỉnh Gia Lai đã tổ chức đón được 469 công dân (trong đó, có 241 phụ nữ mang thai và 42 trẻ em) gặp khó khăn cấp bách ở TP. Hồ Chí Minh, 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai về địa phương. Công tác đón người đảm bảo an toàn, xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu dọc đường. Trong số 241 thai phụ đón về đã có 38 trường hợp sinh con và được chăm sóc tốt. Số lượng người đi tự phát từ vùng dịch về tỉnh rất lớn. Cũng từ ngày 28-5 đến nay, tỉnh đã đón hơn 58.000 người, trong đó phải đưa đi cách ly tập trung hơn 32.000 người. Hiện số bệnh nhân là F0 về từ vùng dịch chiếm hơn 80% tổng ca mắc của tỉnh.

Các thai phụ và trẻ em được đón về tỉnh Gia Lai ngày 15-9 vừa qua. Ảnh: Huy Bắc



Việc đón công dân về tỉnh được các cấp chính quyền rất quan tâm. Tuy nhiên, khi thực hiện phải tính toán đến các yêu cầu: khả năng tiếp nhận để thực hiện cách ly tập trung, đảm bảo các điều kiện để không lây chéo; khả năng tiếp nhận điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Quan trọng là phải đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng khi hiện nay tỷ lệ người dân được tiêm chủng vắc xin của tỉnh Gia Lai còn thấp (chỉ khoảng 14,4%). Ngoài ra, phải có sự thống nhất giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh miền Nam trong triển khai các đợt đón công dân về địa phương.



Do đó, theo kế hoạch, tỉnh phải triển khai đón công dân về tỉnh theo thứ tự ưu tiên, trước tiên là những người thật sự khó khăn, có nhu cầu cấp bách như: người già, trẻ em, phụ nữ mang thai; lao động khó khăn, mất việc làm; học sinh, sinh viên không có nơi lưu trú; người đi khám chữa bệnh bị giãn cách xã hội tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương; người dân tộc thiểu số...



Đối với những người dân Gia Lai còn ở vùng dịch của các tỉnh phía Nam nhưng chưa về được, tỉnh đã tổ chức hỗ trợ các đối tượng khó khăn với mức 1 triệu đồng/người và đã hỗ trợ cho 573 người với số tiền 573 triệu đồng. Đối với học sinh chưa về được các tỉnh khác để học tập thì tỉnh đã tạo điều kiện để tham gia học tập tại địa phương. Vì vậy, đề nghị người dân hiểu và ủng hộ chính quyền các cấp trong việc hỗ trợ và tiếp đón người dân về tỉnh một cách an toàn và chu đáo.



Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, TP. Pleiku đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng-chống dịch tương ứng với từng mức độ: Đối với các địa bàn ở mức “nguy cơ rất cao”: kiểm soát, khoanh vùng, chốt chặn tại các khu vực phong tỏa; gia đình cách ly với gia đình; thôn, tổ dân phố cách ly với thôn, tổ dân phố; người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”.



Địa bàn ở mức “nguy cơ cao”: thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”; chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết (mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu), đi làm việc (cơ quan, nhà máy, xí nghiệp... không bị ngừng hoạt động); tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh không thiết yếu; hạn chế tối đa hoạt động của phương tiện cá nhân; đảm bảo thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, lương thực... nhưng đảm bảo quy định phòng-chống dịch; thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc luân phiên nhau, giảm tối đa lượng người tập trung tại trụ sở cơ quan để giải quyết công việc nhưng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.



Các địa bàn ở mức “nguy cơ”: dừng hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung 20 người trong 1 phòng; không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; dừng hoạt động tại trường học; dừng hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng; dừng các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo; tạm ngừng các hoạt động kinh doanh chưa thiết yếu.



Tạm dừng việc học tập trung, tổ chức học trực tuyến trên địa bàn TP. Pleiku cho đến khi kiểm soát được dịch bệnh, đảm bảo an toàn khi học tập trung.



Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Y tế phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin Astra Zeneca phòng Covid-19 do Bộ Y tế mới phân bổ cho tỉnh Gia Lai. Trước mắt tiêm theo đối tượng ưu tiên sau: các dịch vụ thiết yếu: hàng ăn uống, cung cấp gạo, gas, nước, cửa hàng bán lẻ hàng hóa thiết yếu, chợ. Các hướng dẫn viên du lịch, dịch vụ du lịch lữ hành, nhà hàng, khách sạn. Rà soát bổ sung tiêm cho các doanh nghiệp chưa được tiêm, shipper, lái xe thồ, grapbike (dịch vụ đặt xe máy), khu vực thành thị, tiểu thương ở các chợ. Đối tượng sinh viên nhập học tại TP. Hồ Chí Minh; lao động trở lại làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai (yêu cầu phải có địa chỉ Công ty làm việc cụ thể). Thời gian hoàn thành trước ngày 15-10-2021.



Người dân cần thực hiện đăng ký tiêm phòng Covid-19 thông qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc trên Cổng thông tin điện tử tiêm chủng quốc gia (https://tiemchungcovid19.gov.vn).



Tính đến hết ngày 2-10, thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh Gia Lai; các cấp chính quyền đã tổ chức hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với số tiền gần 28,9 tỷ đồng, đảm bảo đúng đối tượng quy định.



Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết: Thời gian gần đây, trên mạng internet xuất hiện những thông tin sai lệch, làm nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong dư luận. Vì vậy, đề nghị người dân đề cao cảnh giác, thận trọng trong việc đọc và chia sẻ thông tin; chủ động theo dõi thông tin trên các cơ quan báo, đài địa phương; thông tin chính thức về công tác phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh được Ban Chỉ đạo tỉnh đăng công khai trên mục “Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai” trên mạng xã hội Zalo; fanpage “Gia Lai-Chung tay phòng chống dịch” trên mạng xã hội Facebook. Đề nghị người dân toàn tỉnh luôn nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang, lo lắng; tích cực đồng hành và thực hiện tốt các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh, thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ.



Khi cần tư vấn, hỗ trợ về y tế cần khẩn trương liên hệ y tế địa phương nơi gần nhất hoặc theo đường dây nóng (bác sĩ Trâm: 0397.735.382; bác sĩ Vân: 0936.386.276). Ngoài ra, người dân có thể gọi số điện thoại (0269)1022 hoặc gửi nội dung phản ánh, kiến nghị lên Hệ thống thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai tại địa chỉ https://1022.gialai.gov.vn để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.



NHƯ NGUYỆN