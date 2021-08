Gia Lai: Từ 13 giờ ngày 4-8, cho phép TP. Pleiku ngừng triển khai các quy định chung theo Chỉ thị 15

(GLO)- Ngày 4-8, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 160/TB-VP về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 của tỉnh tại buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 TP. Pleiku.





Sáng 3-8, đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku để đánh giá tình hình kể từ sau các ca lây nhiễm tại thành phố liên quan chùm ca bệnh của tỉnh Khánh Hòa sau ngày thứ 9, việc thực hiện một số nội dung của Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đỗ Tiến Đông, Nguyễn Thị Thanh Lịch; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Y tế; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Về đại biểu của TP. Pleiku có đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 TP. Pleiku.

TP. Pleiku ngừng triển khai các quy định chung theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 13 giờ ngày 4-8-2021. Ảnh: Đức Thụy



Trên cơ sở đánh giá thống nhất giữa Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo TP. Pleiku; ý kiến tham gia thống nhất của các đồng chí: Bí thư Thành ủy Pleiku; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó Chủ tịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh kết luận như sau:



Kể từ ngày 4-8-2021, việc cho phép áp dụng các hình thức giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn các huyện, thị xã, thành phố khi đề xuất triển khai phải được UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chấp thuận. Các địa phương được phép áp dụng các biện pháp cần thiết như khoanh vùng, phong tỏa hoặc áp dụng các hình thức giãn cách khu vực xảy ra dịch Covid-19 trong từng phạm vi thuộc địa phương để thực hiện phòng-chống dịch khẩn cấp không để lây lan, báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo cấp trên để được hỗ trợ và tư vấn cần thiết, nhanh chóng ổn định tình hình và hỗ trợ cho người dân vùng phong tỏa, không chờ cấp trên cho phép.



Cho phép TP. Pleiku không triển khai các quy định chung theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 13 giờ ngày 4-8-2021, đồng thời để đảm bảo hạn chế tối đa các nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn, giao UBND thành phố quy định các biện pháp dừng hoặc hạn chế các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo nguyên tắc 5K cao hơn mức bình thường; đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quy định sinh hoạt của người dân ở khu vực công cộng tuân thủ nghiêm ngặt về phòng-chống dịch (trừ các lĩnh vực tiếp tục dừng cho đến khi có thông báo mới như: karaoke, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ bi da, trò chơi điện tử, các đại lý internet, xông hơi mát xa, các nghi lễ tôn giáo...). Thành phố cần xây dựng các biện pháp hướng dẫn cụ thể các điều kiện tổ chức các nội dung cho phép hoạt động cho từng loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn liền với tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, cam kết cụ thể đảm bảo các nguyên tắc phòng-chống dịch và xử lý nghiêm các vi phạm. Đảm bảo các điều kiện bảo vệ an toàn không để lây lan dịch ra cộng đồng.



Ủy ban nhân dân TP. Pleiku và các huyện, thị xã khẩn trương triển khai và giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường, thị trấn và các lực lượng Công an, xã đội phối hợp chặt chẽ tổ Covid cộng đồng cùng với sự hỗ trợ giám sát của tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nắm chắc những người từ vùng dịch và các địa phương khác về ở tại khu dân cư để có biện pháp xử lý nhanh chóng và phù hợp. Xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh khai báo, tuyệt đối không để sót, làm lây lan dịch bệnh. Xác định trách nhiệm cho từng cá nhân người đứng đầu các cấp và tổ chức để xử lý nếu lơ là để xảy ra vi phạm. Bên cạnh đó, UBND TP. Pleiku chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm tại Tổ dân phố 1 (phường Tây Sơn, TP. Pleiku); báo cáo kết quả triển khai và xử lý cho UBND tỉnh.



Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan với các biến thể mới, việc siết chặt bảo vệ vòng ngoài không để dịch xâm nhập; đồng thời phải huy động các lục lượng trong hệ thống chính trị các cấp quản lý, kiểm soát chặt chẽ bên trong; kịp thời phát hiện các nguy cơ lây nhiễm để có biện pháp xử lý nhanh, thần tốc, không để dịch có điều kiện lây lan.



Đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp làm tốt công tác giáo dục cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên tuân thủ nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19; trung thực khai báo khi có các yếu tố tiếp cận các nguồn lây lan, đi về từ vùng có dịch, vận động gia đình, người thân gương mẫu chấp hành. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm để làm gương.



KIỀU PHAN