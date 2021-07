Từ 8 giờ ngày 26-7, TP. Pleiku áp dụng theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Ngày 25-7, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo hỏa tốc số 149/TB-VP thông báo Kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh với Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 TP. Pleiku về công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó có nội dung, từ 8 giờ ngày 26-7, TP. Pleiku triển khai áp dụng các nội dung theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.





Tại cuộc họp, trên cơ sở ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh có ý kiến kết luận về những nội dung như: tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; công tác triển khai các biện pháp phòng-chống dịch của tỉnh cũng như các sở, ban, ngành, địa phương. Với sự cố gắng của tỉnh và các địa phương, thời gian qua, chúng ta cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, nhất là địa bàn thị xã Ayun Pa, huyện Krông Pa và Ia Pa.



Tuy vậy, những ngày gần đây, tình hình dịch diễn biến càng phức tạp, nhất là người dân từ vùng dịch như TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương trở về tỉnh bằng phương tiện cá nhân rất đông; đồng thời, từ ngày 21-7 đến 7 giờ ngày 25-7, TP. Pleiku đã ghi nhận 5 bệnh nhân Covid-19, xác định có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng, các ca bệnh đều có nguồn gốc từ chùm ca bệnh ở tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, đối với TP. Pleiku, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh đồng ý cho TP. Pleiku triển khai áp dụng các nội dung theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ vào lúc 8 giờ ngày 26-7-2021 trên địa bàn thành phố cho đến khi có thông báo mới; đồng thời hướng dẫn cho người dân tổ chức thực hiện; tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phong tỏa trụ sở HĐND-UBND phường Tây Sơn để phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện



Chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức truy vết các trường hợp F1, F2, F3, xét nghiệm ngay các trường hợp F1, F2 để xác định nguy cơ; vận động người dân và các cá nhân tiếp xúc với các F0 cần trung thực và tự giác khai báo để phục vụ tốt nhất cho công tác phòng-chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh khai báo hoặc khai báo không trung thực theo các quy định pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 tại ổ dịch tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku. Siết chặt các biện pháp phòng-chống dịch từ bên trong, kiện toàn và phát huy tối đa các Tổ Covid cộng đồng để giám sát chặt chẽ số cách ly tại nhà và những người từ các địa phương khác hoặc về từ các địa phương khác để quản lý và tổ chức khai báo y tế kịp thời không để bỏ sót đối tượng. Làm tốt công tác thông tin, hướng dẫn và vận động nhân dân không hoang mang lo lắng, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch của tỉnh và địa phương.



Đối với UBND các huyện, thị xã: Cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng- chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh đã được ban hành. Làm tốt nhiệm vụ kiểm soát chặt vòng ngoài, không lơi lỏng bên trong; phát huy tốt nhất các Tổ Covid cộng đồng để phát hiện sớm các nguy cơ lây nhiễm. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kép là tổ chức sản xuất kinh doanh theo tình hình mới, đẩy mạnh triển khai các công trình đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Hướng dẫn người dân không có việc cấp bách không ra khỏi địa bàn, tránh tập trung đông người nơi công cộng.



Đối với công tác đón công dân Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn về tỉnh: trước tình hình dịch bệnh phức tạp của tỉnh, để đảm bảo chu đáo an toàn cho người về từ vùng dịch cũng như an toàn cho Nhân dân trong tỉnh, UBND tỉnh thống nhất tiếp tục lập danh sách đúng đối tượng, phối hợp các đơn vị có liên quan và UBND TP. Hồ Chí Minh lên phương án chặt chẽ, tổ chức đón khi đảm bảo đủ các điều kiện, nhất là các biện pháp phòng chống dịch và tình hình dịch bệnh trong tỉnh được kiểm soát; Đồng thời, UBND tỉnh giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền các gia đình có công dân đang ở tại vùng dịch động viên con em mình bình tĩnh, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, không trốn về địa phương, giám sát chặt chẽ di biến động công dân để phát hiện sớm công dân về từ vùng dịch mà trốn khai báo y tế, xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Lưu ý tỉnh Gia Lai tạm thời không đón công dân trong vùng dịch đang bị phong toả, trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh.



Tỉnh ủy, UBND tỉnh kêu gọi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh cần hết sức bình tĩnh, không hoang mang, không nghe các thông tin thất thiệt, không chính thống, tuyệt đối tin tưởng vào sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh và chính quyền các địa phương, đoàn kết vì sức khỏe của mình và cộng đồng, thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch của tỉnh; giám sát và tố giác các trường hợp vi phạm pháp luật về phòng-chống dịch, nêu cao tinh thần nhân ái hỗ trợ người dân khó khăn trong vùng dịch; cùng với tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh.



KIỀU PHAN