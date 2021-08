Gia Lai khẩn trương chuẩn bị cho ngày tựu trường

(GLO)- Ngày 11-8, UBND tỉnh Gia Lai ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, ngày 1-9, học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường, riêng đối với lớp 1 vào ngày 23-8. Thời điểm này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để bắt đầu năm học mới.





Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho năm học mới



Sau những đợt mưa dầm dề, những ngày gần đây, tiết trời Pleiku khá thuận lợi để các trường hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho năm học mới. Tại Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn), công tác tổng dọn vệ sinh được triển khai từ khuôn viên, hành lang đến từng lớp học. Vừa lau dọn, sắp xếp lại khu vực bếp ăn bán trú, chị Đỗ Thị Lý-nhân viên nấu ăn của trường-chia sẻ: “Từ giữa tháng 8, chúng tôi đã tập trung đến trường để vệ sinh phòng bếp, dụng cụ chế biến và chứa thức ăn. Trước khi chính thức tổ chức nấu ăn cho học sinh, chúng tôi sẽ làm vệ sinh thêm lần nữa. Hiện nhà trường đã ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng thực phẩm, rau xanh có uy tín. Căn cứ vào chuẩn dinh dưỡng quy định, chúng tôi linh hoạt xây dựng thực đơn phù hợp cho từng ngày”.

Những ngày gần đây, thời tiết trên địa bàn TP. Pleiku nắng ráo, thuận lợi cho các cơ sở giáo dục tổ chức dọn vệ sinh trường lớp. Ảnh: Mộc Trà



Theo Hiệu trưởng Lê Văn Phương, năm học 2021-2022, toàn trường có 32 lớp với 1.292 học sinh, trong đó, học sinh bán trú là 741 em (từ lớp 1 đến lớp 3). Vừa qua, nhà trường đã hoàn tất khâu tuyển sinh đối với khối lớp 1 gồm 246 học sinh/6 lớp. Đồng thời, nhà trường tiến hành tu bổ, sửa chữa bàn ghế, gia cố lại ốc vít và móc treo cặp sách tại các lớp học; bảo trì hệ thống phòng cháy-chữa cháy, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt; cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên… để chuẩn bị đón học sinh. Ngoài ra, cuối năm học 2020-2021, nhà trường được các Mạnh Thường Quân hỗ trợ xây dựng thư viện xanh, giúp học sinh có không gian học tập, vui chơi. Dự kiến, công trình sẽ nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào giữa tháng 9 tới. “Về đội ngũ, toàn trường có 48 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; hiện đang thiếu 1 giáo viên theo quyết định chỉ tiêu biên chế mà UBND TP. Pleiku giao. Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố đã thống nhất sẽ tăng cường giáo viên cho trường trước khi bắt đầu năm học mới”-thầy Phương cho hay.



Năm nay, Trường Mẫu giáo Đê Ar (xã Đê Ar) được huyện Mang Yang đầu tư hơn 520 triệu đồng để xây dựng bếp ăn tại điểm trường trung tâm và làm tường rào, bảng hiệu ở 3 điểm làng. Theo cô Phạm Thị Ánh Ngọc-Hiệu trưởng nhà trường, đây là món quà đầy phấn khởi dành cho cô trò trước thềm năm học mới. “Năm học này, toàn trường có 314 học sinh, trong đó có hơn 140 trẻ được tuyển mới. Người dân đã quan tâm hơn đến việc cho con đi học nên công tác tuyển sinh của trường tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, một số trẻ vẫn chưa có giấy khai sinh để hoàn tất hồ sơ nhập học. Nhà trường đang phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ làm giấy khai sinh kịp thời cho trẻ”-cô Ngọc chia sẻ.

Đến thời điểm này, công tác dọn vệ sinh trường lớp của các cơ sở giáo dục ở huyện Ia Grai đã gần như hoàn tất. Ảnh: Hoành Sơn



Đánh giá chung về công tác chuẩn bị cho năm học mới trên địa bàn, ông Phạm Văn Đại-Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ia Grai-cho biết: Đến thời điểm này, công tác vệ sinh trường lớp của các trường đã gần như hoàn tất. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, huyện không tổ chức bồi dưỡng tập trung mà cấp tài liệu để giáo viên tự nghiên cứu. Về cơ sở vật chất, mới đây, UBND huyện đã cấp bổ sung 1,4 tỷ đồng cho 14 trường mầm non để mua sắm đồ dùng dạy học; đầu tư xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho một số trường mẫu giáo, THCS. Trước thềm năm học mới, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng hỗ trợ 130 triệu đồng, 3.000 cuốn vở, 30 chiếc xe đạp, 150 suất quà... cho học sinh khó khăn.



Chú trọng an toàn phòng dịch



Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đảm bảo an toàn phòng dịch cho năm học mới được các trường đặc biệt chú trọng. Bên cạnh xây dựng phương án dạy học thích ứng với từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh, Trường Tiểu học Chu Văn An đã trang bị thêm 100 chai nước rửa tay sát khuẩn, hơn 100 hộp khẩu trang y tế, 3 máy đo thân nhiệt để phục vụ công tác phòng dịch. “Ngoài ra, nhà trường cũng khuyến khích giáo viên chủ nhiệm tự trang bị nhiệt kế để kiểm tra thân nhiệt thường xuyên cho học sinh trong giờ học. Ngày 20-8, nhà trường phối hợp với Trạm Y tế phường Tây Sơn phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, lớp học; đồng thời thực hiện đúng hướng dẫn tựu trường của Sở GD-ĐT đối với lớp 1, bắt đầu từ ngày 23-8”-thầy Phương thông tin thêm.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, tất cả trường học sẽ được phun thuốc khử khuẩn trước khi đón học sinh tựu trường. Ảnh: Thanh Nhật



Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 714 trường mầm non, phổ thông công lập với 392.025 học sinh/11.683 lớp. Tổng số viên chức từ bậc mầm non đến phổ thông trong biên chế là 19.040 người. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 48 trường dân lập, tư thục. Tổng kinh phí tăng cường cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới là hơn 403,2 tỷ đồng. Trong đó, xây mới 252 phòng học, 73 phòng chức năng, 18 phòng hiệu bộ và sửa chữa cho 170 trường; mua sắm 199 bộ thiết bị dạy học, 13.046 bộ sách giáo khoa, 3.903 bộ bàn ghế học sinh, 877 bộ máy vi tính; trang bị 10 phòng thí nghiệm, 12 phòng học đa chức năng và 6 phòng học ngoại ngữ. Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai đã nhập 100% sách giáo khoa mới theo kế hoạch, đảm bảo đầy đủ sách phục vụ khai giảng năm học 2021-2022.

Tương tự, ông Võ Văn Lương-Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông-cho biết: Trung tâm đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Dự kiến trước ngày khai giảng, địa phương sẽ bàn giao lại cơ sở vật chất để Trung tâm tổ chức dạy và học. Khi đó, chúng tôi sẽ khẩn trương vệ sinh, sắp xếp lại mọi thứ đảm bảo an toàn trước khi bắt đầu năm học mới.



Huyện Phú Thiện đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ chống dịch nhưng vẫn chú trọng công tác chuẩn bị cho năm học mới. Ông Nguyễn Ngọc Ngô-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện-khẳng định: Đến nay, hầu hết các trường đã cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị cho năm học 2021-2022, từ đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp đến tuyển sinh, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ... Huyện đã xây dựng các kịch bản dạy và học ứng với diễn biến của dịch trên địa bàn; đồng thời quán triệt cán bộ quản lý, giáo viên các trường chủ động thực hiện nghiêm quy định về phòng-chống dịch, không để xảy ra sai phạm liên quan. Chúng tôi cũng đang chờ chỉ đạo của tỉnh về việc khai giảng năm học 2021-2022. Tuy vậy, đối với các khu vực đang phải thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng-chống dịch, chắc chắn học sinh không thể tựu trường và sẽ được học bù khi tình hình ổn định.



Ngày 18-8, Sở GD-ĐT ban hành văn bản hướng dẫn tựu trường đối với lớp 1 vào ngày 23-8. Theo đó, phương án được ngành áp dụng là tựu trường nhưng không tập trung học sinh. Các cơ sở giáo dục sẽ cung cấp thông tin về trường, lớp, giáo viên chủ nhiệm, cơ cấu tổ chức, biên chế lớp học, thời khóa biểu, kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục của lớp đến toàn thể phụ huynh và học sinh thông qua website, email, mạng xã hội, điện thoại...



Ngoài ra, Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường phối hợp với phụ huynh chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và điều kiện cần thiết để học sinh tham gia học tập; triển khai dạy học “Tuần 0” qua email, Zalo, messenger hoặc hướng dẫn học sinh tự học và có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho từng đối tượng nhằm chuẩn bị cho các em một số kỹ năng cần thiết trước khi vào lớp 1. Đối với học sinh dân tộc thiểu số chưa biết nói tiếng Việt, cần hướng dẫn các em tập nói một vài chủ đề cần thiết theo tài liệu “Em nói tiếng Việt” đã được triển khai từ năm học 2019-2020.



HOÀNH SƠN - MỘC TRÀ