(GLO)- Ngày 15-6, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 793/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phòng-chống dịch Covid-19.





Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện một số công tác sau:



Tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; kiên định các nguyên tắc phòng-chống dịch và phương châm “4 tại chỗ”; phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan vì dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở địa phương nào, do vậy phải luôn thực hiện ở mức cao nhất công tác phòng-chống, nhất là tuân thủ nguyên tắc 5K, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng y tế phun thuốc khử khuẩn các phương tiện đi từ vùng dịch qua địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Ánh



Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của địa phương, huy động cả hệ thống chính trị, mọi người dân cùng chung tay phòng-chống dịch Covid-19; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức nếu để xảy ra vi phạm.



Sở Y tế: Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai) và các cơ sở y tế khẩn trương triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (đợt 3) đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hoàn thành trước ngày 18-6-2021; triển khai lấy mẫu xét nghiệm trọng điểm đối với công dân đi về từ vùng dịch, hoặc từ cộng đồng để tầm soát, phát hiện sớm dịch. Xây dựng quy trình tập huấn và cung cấp tài liệu tập huấn đồng thời rà soát lực lượng đã được tập huấn chuyển giao cho các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn về truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lực lượng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và Tổ covid cộng đồng tuyến xã. Nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 trong toàn tỉnh và giao cho CDC Gia Lai làm đầu mối trong quá trình triển khai.



Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị điều trị, phòng khám trên địa bàn siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Rà soát năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở y tế theo chỉ tiêu giường điều trị được giao và tại cơ sở y tế được chọn làm bệnh viện điều trị Covid-19 để chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống. Bố trí thêm nhân lực y tế cho 2 chốt kiểm soát tại Chư Pưh và Chư Păh để đáp ứng yêu cầu công tác. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đảm bảo y tế và an toàn phòng-chống dịch Covid-19 cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021.



Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng phương châm “4 tại chỗ”, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác phòng-chống dịch tại địa phương mình quản lý. Rà soát các khu cách ly tập trung trên địa bàn quản lý; huy động các nguồn lực để hỗ trợ với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả để đảm bảo cho hoạt động của cơ sở cách ly. Tăng cường quản lý di biến động dân cư, quản lý chặt người từ ngoài tỉnh về địa bàn nhất là người về từ vùng dịch. Siết chặt và tăng cường giám sát việc tổ chức cách ly tại nhà, trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú bắt buộc đưa đi cách ly tập trung theo quy định; đẩy mạnh quản lý giám sát đối với công dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà để đảm bảo phòng ngừa lây nhiễm. Tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ việc chấp hành các quy định về phòng-chống dịch tại các cơ sở tôn giáo, các quán bar, karaoke...; kiểm tra việc chấp hành cách ly tại nhà, việc thực hiện quy định 5K... xử lý nghiêm khi có vi phạm. Rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách trong phòng-chống dịch theo phân cấp để đảm bảo chi đúng, đủ theo quy định.



Các sở: Công thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công để góp phần phòng-chống dịch hiệu quả.



THÁI BÌNH