Gia Lai tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Chiều 11-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá công tác phòng-chống dịch thời gian qua và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.





Bệnh nhân 6601 đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2



Báo cáo về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam thông tin: Tính từ ngày 27-4-2021 đến 10-6, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 1 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (bệnh nhân 6601, hộ khẩu thường trú tại số 3, ngách 164/39, đường Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội; lưu trú tại số 20 Lê Hồng Phong, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai là F1 của bệnh nhân 5410). Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2. Qua truy vết với trường hợp bệnh nhân 6601, có 18 trường hợp F1, 114 trường hợp F2 và 519 trường hợp F3 đã tổ chức cách ly, giám sát y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Từ ngày 27-4-2021 đến nay, đã sàng lọc, truy vết 45 trường hợp F1 từ các điểm dịch ở Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; trong đó, 44 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 và 1 trường hợp xét nghiệm lần 2 dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày 28-5-2021. Đến ngày 10-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý cách ly y tế tập trung 412 người, trong đó, từ Campuchia về 67 người, từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về 345 người. Đến chiều 11-6, có 48 trường hợp từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở y tế. Từ ngày 27-4 đến ngày 10-6, có 5.388 trường hợp đi từ vùng dịch cách ly tại nhà, 2.092 trường hợp cách ly tại nhà đã qua 14 ngày. Hiện còn 3.296 trường hợp tiếp tục cách ly tại nhà.



Đến nay, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 đợt 1 và đợt 2, hiện đang triển khai tiêm đợt 3. Trong đó, đợt 1 đã tiêm được 1.883/1.900 liều; đợt 2 tiêm được 17.761/17.680 liều và đợt 3 triển khai từ 5-6-2021 đến ngày 10-6, ngành Y tế triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 được 1.473/27.880 liều.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam, ngành Y tế đã khảo sát và tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh kế hoạch chuyển đổi công năng Trung Tâm Y tế huyện Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai thành bệnh viện điều trị Covid-19. Sở Y tế đang triển khai hướng dẫn cho Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi xây dựng kế hoạch chuyển đổi thành Bệnh viện điều trị Covid -19.



Hiện nay, công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định. Về 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh: Hiện tại vào mùa mưa, các trang thiết bị hậu cần bảo đảm (như lều bạt, giường…) mặc dù đã được trang bị nhưng vẫn chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến công tác và sinh hoạt của các lực lượng. Hiện chưa có văn bản quy định cấp nào ra quyết định thành lập khung cách ly tập trung công dân trong phòng-chống dịch Covid-19. Các khu cách ly xử lý rác thải chủ yếu bằng thủ công chôn lấp nên rất nguy hiểm… Công tác mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng-chống dịch phải xây dựng quy trình đấu thầu cần nhiều thời gian, mặt khác hạn sử dụng của hóa chất lại ngắn, nếu mua dự trữ nhiều sẽ không sử dụng hết dẫn đến sẽ bị hết hạn. Giá một số vật tư, y dụng cụ trong lúc xảy ra dịch thường biến động, không ổn định, hàng hóa khan hiếm làm cho công tác mua sắm gặp nhiều khó khăn…



Thượng tá Nguyễn Đặng Hùng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai-cho biết: Tình hình dịch tại Campuchia ngày càng diễn biến phức tạp, lực lượng Bộ đội biên phòng bố trí 27 chốt kiểm soát phòng-chống dịch tại biên giới và 8 điểm tiếp nhận công dân từ Campuchia về. Ngoài ra, còn có 12 tổ lưu động thường xuyên giám sát, kiểm tra thường trực đảm bảo ngăn chặn xâm nhập, vượt biên phòng-chống dịch Covid-19. Hiện các tổ, chốt đều khó khăn về nước sạch, nguồn điện sinh hoạt, trang bị phòng-chống dịch một số còn thiếu…



Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng-chống



Cuộc họp ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất của các sở, ngành về công tác phòng-chống dịch, những khó khăn vướng mắc và thảo luận các giải pháp tháo gỡ để công tác phòng-chống dịch triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới. Kết luận cuộc họp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Tình hình dịch ở Campuchia hiện đang diễn biến hết sức phức tạp vì vậy cần chủ động, sẵn sàng các khu cách ly tập trung cho các đối tượng nhập cảnh từ Campuchia về và sẵn sàng điều trị bệnh nhân Covid ở vùng biên giới. Đề nghị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục bám chốt, kiểm soát chặt chẽ phòng-chống xâm nhập, vượt biên và việc nhập cảnh từ Campuchia về nhất là kiểm soát các đối tượng lao động tự do không đăng ký.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Sở Y tế khẩn trương triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, công khai minh bạch theo đối tượng ưu tiên; tiếp tục rà soát tập huấn công tác truy vết, lấy mẫu, nâng cao năng lực xét nghiệm; hướng dẫn các trung tâm y tế, trạm y tế tập huấn về các xã, phường, thị trấn và cho các tổ Covid cộng đồng. Ngành Y tế tiếp tục siết chặt quản lý phân luồng theo tiêu chuẩn bệnh viện an toàn, phòng khám an toàn và thực hiện kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở y tế và xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm, cho dừng hoạt động ngay đối với các cơ sở thực hiện không nghiêm việc này. Bên cạnh đó, ngành Y tế đảm bảo về công tác chuyên môn, trang bị đầy đủ vật tư, hóa chất, trang-thiết bị phòng-chống dịch; khẩn trương xây dựng về đảm bảo an toàn phòng-chống dịch cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm về khu cách ly tập trung; theo đó, triển khai kiểm tra đột xuất toàn bộ 28 điểm cách ly ở các huyện, thị xã, thành phố và kỷ luật nghiêm các cơ sở không thực hiện nghiêm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao lại Chỉ huy trưởng các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện đề xuất các hạng mục để sửa chữa, hoàn thiện, đảm bảo các điều kiện các khu cách ly trước khi vận hành.



Đối với Công an tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị đơn vị làm việc trực tiếp với Sở Tài chính để khẩn trương tháo gỡ việc thanh quyết toán kinh phí phòng-chống dịch theo chế độ; đối với 4 chốt kiểm soát của tỉnh, Công an tỉnh cần ban hành tham mưu để hoàn thiện chế độ chính sách cho người tham gia; rà soát toàn bộ lực lượng công an để khẩn trương điều chỉnh bổ sung danh sách tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo quy định.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện chủ động 4 tại chỗ trong phòng-chống dịch; quản lý di biến động công dân, các đối tượng F2 cách ly tại nhà chặt chẽ và chịu trách nhiệm trong công tác phòng-chống dịch. Rà soát toàn bộ các khu cách ly trên địa bàn để khẩn trương chỉ đạo các đơn vị bổ sung, hoàn thiện sẵn sàng đi vào hoạt động đồng thời rà soát toàn bộ các chế độ, chính sách theo phân cấp để vận hành trong công tác phòng-chống dịch.



Với các kiến nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Y tế rà soát và bổ sung nhất là đối với các trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác phòng-chống dịch. Đối với các khu, cụm công nghiệp phải rà soát an toàn phòng-chống dịch đảm bảo sản xuất an toàn nghiêm theo quy định.



NHƯ NGUYỆN