Gia Lai áp dụng các biện pháp cách ly đối với công dân về từ vùng dịch

(GLO)- Ngày 9-2, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn số 22/CV-BCĐ thông báo một số biện pháp mới trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Trong đó, Ban Chỉ đạo thông báo danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 để các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh biết, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.





Theo đó, cách ly y tế tập trung ít nhất 14 ngày đối với các trường hợp tiếp xúc gần, tiếp xúc vòng 1 với bệnh nhân mắc Covid-19 (F1). Các trường hợp đến từ vùng có dịch, tâm dịch được Bộ Y tế thông báo, kể cả các địa phương có dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Những trường hợp tiếp xúc gần (ngồi cùng dãy ghế, hoặc dãy ghế trước, sau đối với bệnh nhân mắc Covid-19) trên các chuyến bay, tàu, xe,… có người mắc Covid-19 được Bộ Y tế thông báo.



Cách ly y tế 14 ngày tại nhà, nơi cư trú có sự theo dõi của cơ quan y tế xã, phường, thị trấn đối với các trường hợp tiếp xúc gần với F1 (F2) và các trường hợp đến từ tỉnh, thành phố có dịch (nhưng không phải tại vùng tâm dịch hoặc các địa điểm do Bộ Y tế thông báo).

Tất cả công dân đi về từ các địa phương ghi nhận có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 đều phải thực hiện khai báo, giám sát y tế. Ảnh: Như Nguyện



Tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày đối với các trường hợp tiếp xúc vòng 3 (F3); các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly.



Cụ thể, cách ly y tế tập trung ít nhất 14 ngày đối với tất cả những người đi về từ tỉnh Hải Dương từ ngày 15-1-2021; tất cả những người đi về từ tỉnh Quảng Ninh từ ngày 16-1-2021.



Tại Hà Nội: xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh) từ ngày 25-1-2021; các phường Quan Hoa, Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) từ ngày 15-1-2021; các phường Xuân Phương, Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) từ ngày 17-1-2021; thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh) từ ngày 25-1-2021; phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) từ ngày 17-1-2021.



Tỉnh Bắc Ninh: xã Lâm Thao (huyện Lương Tài) từ ngày 16-1-2021.



Bệnh viện trẻ em (TP. Hải Phòng) từ ngày 15-1-2021.



Hoà Bình: Khu Ban Rừng, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc từ ngày 25-1-2021; phương Đồng Tiến, TP. Hoà Bình từ ngày 25-1-2021.



Hà Giang: xã Tá Nhìu, huyện Xín Mần từ ngày 5-2-2021.



Bắc Giang: xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam từ ngày 18-1-2021.



Đối với người dân từ TP. Hồ Chí Minh về từ ngày 6-2-2021 tại các địa điểm sau: Tại quận Tân Bình gồm Khu nhà trọ 90/16 đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15; đường Bạch Đằng, phường 2; đường Phạm Văn Hai. Tại Quận 1: hẻm số 168 đường Nguyễn Cư Trinh (khu Mả Lạng), phường Nguyễn Cư Trinh từ ngày 6-2-2021.



Quận Gò Vấp: Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, phường 6; hẻm 251 Quang Trung, phường 10; hẻm 139/24 đường số 28, phường 6; 44 đường Nguyễn Văn Dung, phường 6.



Quận Bình Thạnh: hẻm 256 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21; đường Bình Quới, phường 28.



Quận Bình Tân: phường Bình Hưng Hòa B; khu phố 5, Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A.



Quận 12: khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây; Thạnh Lộc 4, 48, phường Thạnh Lộc; khu phố 7, phường Hiệp Thành; khu phố 3A, phường Thạnh Lộc.



Bình Dương: Phú Hòa-Thủ Dầu Một từ ngày 19-1-2021; An Bình-Phú Giáo từ ngày 26-1-2021; khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú-Thuận An từ ngày 31-1-2021; Trường Đại học Thủ Dầu Một (các trường hợp học chung lớp có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1843) từ ngày 19-1-2021



Điện Biên: xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng; xã Nà Tấu và Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ từ ngày 30-1-2021



Thực hiện cách ly tại nhà đối với các trường hợp sau:



Hà Nội: huyện Mê Linh (trừ xã Tiến Thắng); quận Cầu Giấy (trừ phường Quan Hoa, phường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng); quận Nam Từ Liêm (trừ phường Xuân Phương, phường Mỹ Đình 2) từ ngày 25-1-2021



Bình Dương: các khu vực khác thuộc xã An Bình, Phú Giáo từ ngày 19-1-2021. Trường Đại học Thủ Dầu Một (các trường hợp học chung lớp không có tiếp xúc gần).



Điện Biên: huyện Mường Ảng (trừ xã: Ẳng Tở); TP. Điện Biên Phủ (trừ các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn) từ ngày 30-1-2021.



TP. Hồ Chí Minh: quận Tân Bình (trừ Khu nhà trọ 90/16 đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15; đường Bạch Đằng, phường 2; đường Phạm Văn Hai). Quận 1 (trừ hẻm số 168 đường Nguyễn Cư Trinh (khu Mả Lạng); phường Nguyễn Cư Trinh. Quận Gò Vấp (trừ phường 6, phường 10). Quận Bình Thạnh (trừ hẻm 256 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21; đường Bình Quới, phường 28). Quận Bình Tân (trừ phường Bình Hưng Hòa B và khu phố 5, Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A). Quận 12 (trừ khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây; Thạnh Lộc 4, 48, phường Thạnh Lộc; khu phố 7, phường Hiệp Thành; khu phố 3A, phường Thạnh Lộc từ ngày 6-2-2021.



Bắc Ninh: huyện Lương Tài (trừ xã Lâm Thao) từ ngày 16-1-2021.



Hải Phòng: huyện Kiến An từ ngày 15-1-2021.



Hòa Bình: huyện Tân Lạc, các khu vực khác thuộc Mãn Đức từ ngày 25-1-2021.



Bắc Giang: huyện Lục Nam, các khu vực khác thuộc xã Cẩm Lý từ ngày 18-1-2021.



Hà Giang: Huyện Xín Mần, các khu vực khác thuộc xã Tà Nhìu từ ngày 5-2-2021



Ngoài ra, thực hiện khai báo, giám sát y tế đối với tất cả công dân đi về từ các địa phương ghi nhận có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2.



NHƯ NGUYỆN