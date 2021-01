Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang

(GLO)- Chiều 22-1, đoàn công tác do đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại các đơn vị đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2020. Trong năm qua, các đơn vị đã thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vừa làm tốt nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển ổn định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các đơn vị cần huy động 100% quân số để đảm bảo an toàn, an ninh trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19; ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón khoảng 1.000 lao động về Việt Nam ăn Tết đảm bảo an toàn phòng dịch.

Đặc biệt, các đơn vị cần làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình nội biên và ngoại biên, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, các tệ nạn xã hội, tình trạng sử dụng pháo nổ… góp phần đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị các đơn vị cần quan tâm chăm lo, tổ chức tốt cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết trong không khí vui vẻ, đầm ấm nhưng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc sắp đến, Chủ tịch UBND tỉnh chúc toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng gia đình bước sang năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.