Rà soát công tác chuẩn bị lễ công bố TP. Pleiku là đô thị loại I

(GLO)- Chiều 22-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức lễ công bố quyết định công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.





Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Ngọc Sang

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế cho biết: Để chuẩn bị cho sự kiện này, thời gian qua, công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức gắn với tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Việc chỉnh trang đô thị được thành phố tiến hành gấp rút và cơ bản hoàn tất. Công tác lễ tân, khánh tiết cũng được triển khai theo kế hoạch.



Sau khi nghe các thành viên báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông nhấn mạnh: Đây là sự kiện trọng đại của tỉnh nên các cơ quan thành viên tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hướng đến sự kiện trọng đại này cũng như hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo công tác lễ tân, khánh tiết; đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19 và vấn đề sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các đại biểu tham dự buổi lễ; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra buổi lễ.

Do thời gian tổ chức có điều chỉnh sớm hơn (từ 19 giờ 15 phút lên 18 giờ 00 phút ngày 25-9) nên Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên và UBND TP. Pleiku cần tính toán cho phù hợp, đảm bảo cho buổi lễ diễn ra trang trọng, thành công tốt đẹp.

NGỌC SANG