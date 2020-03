Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong đấu tranh trấn áp tội phạm

(GLO)- Sáng 2-3, tại buổi lễ chào cờ Tổ quốc của Công an tỉnh Gia Lai, Đại tá Rah Lan Lâm- Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Đại tá Rah Lan Lâm- Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hữu Trường

Trước đó, vào ngày 31-12-2019, bằng các biện nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện bắt giữ nhóm 6 đối tượng, gồm: Trương Thị Mỹ Dung (33 tuổi), Võ Linh Vũ (29 tuổi) cùng trú TP.Pleiku; Trương Văn Toản (35 tuổi), Lê Thế Hoàng (26 tuổi), Lê Diệp Phú Thịnh (35 tuổi) cùng trú huyện Đức Cơ và Lê Thị Mỹ Hạnh (52 tuổi) trú huyện Chư Prông có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm (thuốc lá điếu ngoại nhập); thu giữ 2 xe ô tô và hơn 76.000 bao thuốc lá ngoại các loại. Liên quan đến vụ án, lực lượng Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại TP.Pleiku và xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông phát hiện các đối tượng đang vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn thuốc lá ngoại các loại... Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan, bước đầu khai nhận sử dụng 2 xe ô tô bán tải, tháo băng ghế sau vận chuyển số thuốc lá trên từ cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ về TP.Pleiku tiêu thụ.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã khen thưởng cho 3 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Pleiku và 6 cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm Công nghệ cao Bộ Công an. Đây là một trong những vụ án lớn được Công an tỉnh Gia Lai đấu tranh làm rõ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020.