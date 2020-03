Chư Pah: Quyết liệt đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội

(GLO)- Thời gian qua, huyện Chư Pah (Gia Lai) đã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và triển khai các giải pháp đấu tranh phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó, tình hình an ninh chính trị của huyện được giữ vững, tội phạm được kéo giảm đáng kể.

Một trong những giải pháp huyện Chư Pah chú trọng triển khai những năm qua là đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội. Đại tá Dương Văn Tuấn-Trưởng Công an huyện Chư Pah-cho biết, trong năm 2019, Ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện đã kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Cụ thể, năm 2019, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện được kéo giảm 3,5% so với năm 2018; số vụ phạm pháp kinh tế, môi trường giảm 27,6%; tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt hơn 82%.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Chư Pah tổ chức truyên truyền pháp luật và tặng quà cho trẻ em nghèo vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: HỮU TRƯỜNG

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn. Cụ thể, năm 2019, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 500 nguồn tin, trong đó có 420 tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ các vụ việc, góp phần kiềm chế phạm pháp hình sự, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm. Điển hình như ở xã Nghĩa Hòa, tội phạm hình sự được kéo giảm; các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, tôn giáo không xảy ra. Ông Lê Văn Thành-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa-cho hay: “Là địa bàn giáp ranh nên tình hình an ninh trật tự của xã vốn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm hình sự, tai-tệ nạn xã hội xảy ra thường xuyên. Ngoài ra, một số đối tượng từ nơi khác đến hoạt động trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Song nhờ nguồn tin cung cấp của nhân dân cùng với sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng Công an thường xuyên có mặt kịp thời, các vụ việc đều được giải quyết ổn thỏa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”. Bên cạnh đó, xã Nghĩa Hòa đã thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, thành lập 5 tổ tự quản về an ninh trật tự, 1 tổ hòa giải và xây dựng mô hình “Làng không có tệ nạn xã hội”. “Các tổ tự quản và mô hình hoạt động trên tinh thần tự nguyện, nắm chắc số người, số hộ, quản lý tạm trú, tạm vắng trong tổ. Qua các buổi sinh hoạt tổ, lực lượng Công an thông báo tình hình an ninh trật tự của tỉnh, huyện, xã và những thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng để quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác, phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn”-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa nói thêm.

Cùng với đó, công tác đấu tranh phòng-chống tệ nạn ma túy, cờ bạc, mại dâm cũng được tăng cường, mang lại hiệu quả tích cực. Hàng năm, lực lượng Công an mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Các lực lượng đã chủ động phối hợp tấn công trấn áp tội phạm; kịp thời phát hiện, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật. Năm 2019, lực lượng Công an huyện đã tổ chức 180 lượt tuần tra vũ trang, mật phục ban đêm phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn các hành vi treo, dán quảng cáo, phát tờ rơi cho vay tiền bất hợp pháp; đấu tranh triệt phá 3 tụ điểm đánh bạc, lô đề; gọi hỏi răn đe trên 200 lượt đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy và bố trí lực lượng giám sát các đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”...

Chủ tịch UBND huyện Chư Pah Nay Kiên tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Đinh Yến

Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, gia tăng tại một số xã như Ia Khươl, Ia Nhin, Ia Ka. Nạn khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép gây nhiều bức xúc ở các xã Hà Tây, Chư Đang Ya, Ia Kreng. Tai nạn giao thông năm 2019 dù được kéo giảm cả 3 chỉ số (giảm 13,5% số vụ, giảm 7,7% số người chết, giảm 41,67% số người bị thương) so với năm 2018 nhưng vẫn còn ở mức cao.

Theo ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Pah: Để chủ động đối phó kịp thời với các tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian tới, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện sẽ xây dựng kế hoạch sát với chức năng nhiệm vụ, tình hình. Tổ chức phát động quần chúng ở các địa bàn trọng điểm, chú trọng phát hiện, giải quyết kịp thời bức xúc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Rà soát các vụ việc có nguy cơ trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự để có kế hoạch tập trung lực lượng, biện pháp giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Công an huyện đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, quản lý tốt địa bàn, đối tượng. Cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn chỉ đạo các lực lượng phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.