Ngăn dịch bệnh trên các xe khách liên tỉnh

(GLO)- Từ ngày 23-3, tất cả hành khách trước khi thực hiện hành trình trên các chuyến xe khách liên tỉnh đều phải khai báo y tế về tình trạng sức khỏe liên quan đến các dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19. Hầu hết doanh nghiệp vận tải và hành khách đều đã tuân thủ nghiêm túc quy định này.

ĐỒNG LOẠT THỰC HIỆN

Những ngày qua, tất cả hành khách trước khi lên các chuyến xe liên tỉnh tại Bến xe Đức Long Gia Lai đều phải khai báo y tế về tình trạng sức khỏe. Theo đó, hành khách có thể khai báo y tế qua ứng dụng “Vietnam Health Declaration” có sẵn trên hệ điều hành Android hoặc iOS dành cho điện thoại di động thông minh hoặc qua tờ khai theo mẫu được nhà xe in phát sẵn. Để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai việc này, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã cắt cử hơn 10 cán bộ, nhân viên xuống bến xe trực tiếp hướng dẫn kỹ năng thao tác, lấy thông tin.

Hành khách thực hiện khai báo y tế tại Bến xe Đức Long Gia Lai. Ảnh: L.H

Chị Lê Thị Xuân (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Mặc dù mất thêm một chút thời gian nhưng đổi lại, mình yên tâm hơn vì tất cả hành khách trên xe đều qua bước khai báo y tế. Các trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe đã được sàng lọc”. Tương tự, anh Nay Đuối (xã Phú Cần, huyện Krông Pa) cũng chia sẻ: “Mình không có điện thoại thông minh nên nhân viên nhà xe Đức Đạt đã phát cho một tờ khai y tế. Chỉ mất chừng 3 phút, mình đã hoàn tất khai báo tình trạng sức khỏe trước khi lên xe mà không gặp khó khăn gì”.

Theo quan sát của P.V tại Bến xe Đức Long Gia Lai, từ tối 23-3, tất cả các đơn vị vận tải hành khách tuyến liên tỉnh đã đồng loạt thực hiện việc khai báo y tế về tình trạng sức khỏe hành khách. “Nhà xe đã đặt một bàn riêng để hành khách khai báo y tế. Vì lượng hành khách không nhiều nên việc triển khai khai báo y tế này không quá áp lực đối với chúng tôi”-ông Nguyễn Hồng Hải-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải-cho biết.

Ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai cũng cho rằng: “Khai báo y tế là việc rất cần thiết trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Việc sàng lọc, phát hiện các trường hợp có biểu hiện bệnh sẽ giúp hành khách, nhà xe yên tâm suốt hành trình”.

CÒN VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI

Theo ông Nguyễn Bá Minh-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch-Tài chính-Vận tải (Sở GT-VT): “Ngay khi có chỉ đạo của Bộ GT-VT, Sở đã có công văn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với hành khách trước khi lên xe. Theo đó, quy trình khai báo y tế được thực hiện theo các bước: sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để tải ứng dụng khai báo sức khỏe về máy và thực hiện khai báo theo các bước đã lập trình sẵn; khi phát hiện trường hợp hành khách có biểu hiện sức khỏe bất thường liên quan đến các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19 (sốt, ho, khó thở), nhà xe phải thông báo ngay cho Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban chỉ đạo phòng-chống Covid-19 nơi gần nhất”.

Đại diện Sở Giao thông-Vận tải kiểm tra công tác triển khai phòng chống dịch Covid-19 tại Bến xe huyện Kbang hom 23-3. Ảnh L.H

Trong ngày 23-3, Sở GT-VT đã tổ chức đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại tất cả các bến xe và một số đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị đã vào cuộc, thực hiện nghiêm túc yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả hành khách đi trên các chuyến xe liên tỉnh. Tuy nhiên, đại diện các bến xe cũng đề cập một số khó khăn trong thực tế triển khai các quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Ông Đỗ Xuân Đông-Giám đốc Bến xe huyện Kbang-cho hay: “Hiện nay, nhiều hành khách không có điện thoại thông minh hoặc không rành sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Do vậy, việc khai báo qua ứng dụng sẽ phần nào hạn chế”. Tương tự, ông Lê Đình Lợi-Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Bốc xếp 19 Song An (đơn vị sở hữu Bến xe thị xã An Khê) cũng cho rằng: “Để hỗ trợ người dân khai báo y tế qua ứng dụng phần mềm trên điện thoại cần có sự đầu tư hạ tầng đi kèm như phát wifi tại bến xe hoặc trên các phương tiện xe khách”.