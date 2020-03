Coi chừng trắng tay khi giao dịch căn hộ mini giá rẻ

Nhiều căn hộ mini diện tích dưới 25-30m2 có giá khoảng 500-700 triệu đồng đang được rao bán rầm rộ tại khu vực quận 12, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là việc mua bán chỉ bằng thoả thuận giấy viết tay, thủ tục pháp lý còn lại dựa vào lời hứa của môi giới…

Căn hộ mini thiếu pháp lý được rao bán trái phép tại quận 12, TPHCM có diện tích 30m2. ảnh: T.K

Tính pháp lý… trên lời nói

Các trang mạng xã hội hiện nay xuất hiện khá nhiều mẫu quảng cáo, đại loại có nội dung như: “Hot… Hot… Hot… Bán căn hộ cao cấp khu vực quận 12, quận Bình Tân, nằm gần chợ, trường học, trung tâm thương mại, đầy đủ giấy tờ với giá từ 500-700 triệu đồng/căn. Đặc biệt, tặng thêm nệm, điều hoà, bếp điện từ, tivi dành cho 10 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng. Hỗ trợ vay ngân hàng với thời gian 5 năm với lãi suất 1%. Hãy gọi ngay số điện thoại 0983444xxx để biết thêm chi tiết”.

Lần theo số điện thoại trên để liên lạc, chúng tôi được một thanh niên tên Nam - nhân viên môi giới bất động sản Công ty T.Đ.L - hẹn gặp để xem căn hộ mini ở hẻm 33 Bến Lội (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân). Tại điểm hẹn, nhân viên môi giới dẫn chúng tôi đi tham quan một số căn đã hoàn thiện và cho biết: “Ở đây có khoảng 120 căn hộ với tổng diện tích xây dựng hơn 2.000m2 đã được cấp phép xây dựng. Căn nhỏ nhất diện tích 20m2 giá 512 triệu đồng, còn căn lớn nhất 35m2 giá 720 triệu, khách hàng được sở hữu căn hộ mãi mãi. Sau 50 năm sử dụng, nếu anh chị có nhu cầu sang nhượng thì chủ nhà cam kết mua lại theo giá trị ban đầu”.

Thấy chúng tôi tỏ vẻ ái ngại về tính pháp lý của dự án, Nam trấn an: “Chủ đầu tư đã được các cơ quan chức năng cấp phép xây dựng đầy đủ. Khách hàng mua căn hộ sẽ ký hợp đồng trực tiếp với chủ nhà, bên Công ty T.Đ.L đứng giữa làm chứng, thủ tục mua bán được công chứng đóng dấu tại UBND phường Bình Trị Đông A”. Nam móc trong cặp ra bản photo giấy phép xây dựng, sổ đỏ khu đất, cùng một số hợp đồng đặt cọc 30 triệu đồng đã ký kết để tạo thêm niềm tin cho khách hàng.

Người mua có nguy cơ trắng tay

Nhằm làm rõ tính pháp lý của các căn hộ mini có thực sự đúng như lời người môi giới nói, PV Lao Động đã tìm đến UBND phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân) để tìm hiểu vấn đề. Tại đây, một cán bộ phòng địa chính cho hay: “Trên giấy phép xây dựng chỉ thể hiện công trình nhà ở kết hợp văn phòng, do đó, việc chủ nhà phân chia thành nhiều căn hộ chắc chắn không được UBND phường Bình Trị Đông A xác nhận mua bán. Bên cạnh đó, người dân mua căn hộ thiếu giấy tờ hợp lệ cũng không được đứng tên trong sổ tạm trú, khó khăn khi xin nhập học cho con. Trường hợp xảy ra tranh chấp khiếu nại, do đây là giao dịch dân sự nên chính quyền rất khó để can thiệp”.

Chúng tôi đã gọi cho người môi giới thông báo huỷ giao dịch với lý do việc mua bán căn hộ không được chính quyền địa phương xác nhận có thể khiến người mua mất trắng tài sản. Lập tức, người này khẳng định: “Anh chị cứ yên tâm đặt cọc trước 30 triệu đồng để giữ chỗ, còn hợp đồng mua bán có công chứng sẽ được chủ nhà lo”.

Tiếp tục liên hệ đến số điện thoại 070793xxxx đang rao bán căn hộ mini trên đường Lê Văn Khương (quận 12), người môi giới tên Tiến - nhân viên Công ty N.T.P - khẳng định: “Bên em hiện phân phối 24 căn hộ có diện tích 30m2 đầy đủ sổ đỏ và giấy phép xây dựng. Căn ở tầng 3 rẻ nhất giá 590 triệu đồng, còn căn tầng một là 800 triệu đồng. Sau khi thanh toán hết tiền, chủ nhà sẽ làm thủ tục vi bằng công chứng mua bán, đồng thời đăng ký cho tất cả 24 khách hàng cùng đứng tên trên sổ đỏ. Hiện tại, có hơn 20 người đã chuyển đến sinh sống và chờ đến ngày 20.4.2020 sẽ hoàn thiện thủ tục sang tên sổ đỏ”.

Tuy nhiên, ngay ở đầu lối dẫn vào khu căn hộ mini giá rẻ, chúng tôi trước đó đã đọc được nội dung một tấm bảng thông báo của chính quyền địa phương: “Cảnh báo nhà 3 chung, chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chung giấy phép xây dựng, chung một số nhà. Việc mua bán nhà 3 chung dưới bất kỳ hình thức nào cũng không được pháp luật công nhận. Mua nhà 3 chung có nguy cơ mất trắng do bị người bán tiếp tục thế chấp nhân hàng hoặc lừa đảo chuyển quyền sử dụng đất cho người khác. Để tránh tiền mất tật mang, đề nghị bà con không mua nhà 3 chung”.