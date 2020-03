Kiểm tra hàng loạt dự án khu nghỉ dưỡng "hạng sang" ven biển Quy Nhơn

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã giao Thanh tra sở này vào cuộc kiểm tra tổng thể các dự án ven biển Quy Nhơn (dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu) để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm liên quan đến việc xây dựng và ranh giới giao đất theo quy hoạch.

Ngày 27/3, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này đang tiếp tục kiểm tra các dự án đang thi công và dự án đã hoàn thành thi công đưa vào sử dụng trên tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu (phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) và sẽ có báo cáo kết quả chính thức trong tháng 4/2020.

“Hiện, có 6 dự án chúng tôi đang kiểm tra, đã kiểm tra được 5 dự án, chiều nay 1 dự án nữa là kết thúc. Các dự án còn lại đang dừng thi công, chưa thực hiện xây dựng nên chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nếu có động thái thi công xây dựng thì sẽ tổ chức kiểm tra và báo cáo ngay”, đại diện Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho hay.

Theo Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, theo đồ án quy hoạch điều chỉnh 1/2000 các điểm du lịch - dịch vụ dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu (thuộc phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn), có tổng cộng 19 điểm được phê duyệt quy hoạch.

Khu nghỉ dưỡng Ami resort & Spa do Công ty TNHH đầu tư phát triển kỹ thuật Đông Nam làm chủ đầu tư.

Mới đây, ngày 12/3 Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã tiến hành kiểm tra dự án khu nghỉ dưỡng Ami resort & Spa do Công ty TNHH đầu tư phát triển kỹ thuật Đông Nam làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty TNHH tổng hợp Phước Thành.

Đối chiếu thực tế thi công với hồ sơ thiết kế và Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng Bình Định cấp và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, công trình đã thi công xây dựng sai với Giấy phép xây dựng và quy hoạch được phê duyệt.

Cụ thể, dự án đã dịch chuyển hai Bungalow đơn theo quy hoạch là vị trí dưới bãi biển nhưng thi công trên đồi cạnh Bungalow đôi. Xây dựng bể chứa nước sinh hoạt tại vị trí văn phòng làm việc không có trong hồ sơ thiết kế xin phép. Không thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa các khu đất nên chưa xác định được ranh giới quy hoạch.

Đoàn kiểm tra yêu cầu, chủ đầu tư thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa khu đất và tạm ngừng thi công các hạng mục công trình vi phạm nêu trên. Thực hiện thi công đúng theo hồ sơ thiết kế và Quy hoạch tỉ lệ 1/500 được phê duyệt.

Theo đồ án quy hoạch điều chỉnh 1/2.000 dọc tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu (thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) có tổng cộng 19 điểm du lịch.

Ông Trần Hải Long - Giám đốc Ban quản lý dự án khu nghỉ dưỡng Ami resort & Spa (Công ty TNHH đầu tư phát triển kỹ thuật Đông Nam làm chủ đầu tư), cho biết: “Chúng tôi đồng ý với vi phạm mà Thanh tra Sở Xây dựng đã chỉ ra và dự án đã tạm dừng thi công các hạng mục vi phạm để sửa sai, hoàn thành thủ tục xin thay đổi, điều chỉnh để được thi công trở lại. Thực tế, việc dịch chuyển 2 bungalow đơn đến nơi an toàn là do vị trí cũ địa chất quá yếu, rất nguy hiểm và sẽ gây ảnh hưởng độ an toàn công trình sau này. Mong muốn của chủ đầu tư là an toàn trong xây dựng, không để lại ảnh hưởng khi công trình đưa vào sử dụng”.

Ông Long cho rằng, chủ đầu tư không hề xây dựng lấn chiếm ra ngoài diện tích hành lang đã được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cấp phép cho doanh nghiệp.

“Tỉnh Bình Định giao gần 2ha đất để doanh nghiệp xây dựng khu nghỉ dưỡng và dự án đã được chứng nhận là công trình xanh. Khi giao đất, chúng tôi cắm mốc ranh giới theo quy hoạch được giao nhưng trong quá trình thi công xây dựng, phương tiện chạy chở vật liệu ra vào làm mất dấu vết. Vì vậy, ngay sau khi Thanh tra Sở Xây dựng vào kiểm tra, chúng tôi đã cắm mốc ranh giới thực địa trở lại”, ông Long lý giải.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Quy Nhơn Sea (công trình điểm dịch vụ du lịch số 10 tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu, do Công ty TNHH Sài Gòn Max làm chủ đầu tư).

Còn tại Khu du lịch nghỉ dưỡng Quy Nhơn Sea (công trình điểm dịch vụ du lịch số 10 tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu, do Công ty TNHH Sài Gòn Max làm chủ đầu tư), đoàn kiểm tra đề nghị chủ đầu tư ngưng việc thi công xây dựng các hạng mục công trình không có giấy phép, khẩn trương lập hồ sơ xin phép theo quy định, có Giấy phép xây dựng do cơ quan chức năng cấp và đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng thì mới được tiếp tục thi công.

UBND phường Ghềnh Ráng tiếp tục theo dõi, nếu chủ đầu tư không chấp hành các yêu cầu của cơ quan chức năng, phải phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý theo quy định. Ngoài ra, chủ đầu tư phải khẩn trương thực hiện việc cắm mốc ranh giới quy hoạch ngoài thực địa.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Định cũng đã lập biên bản, xử phạt 40 triệu đồng đối với Khu du lịch nghỉ dưỡng Quy Nhơn Sea.

Dự án khu nghỉ dưỡng Ami resort & Spa đã tạm dừng thi công hạng mục vi phạm và cắm mốc ranh giới theo quy hoạch phần đất được giao.

Năm 2019, chính quyền tỉnh Bình Định phê duyệt đồ án quy hoạch điểu chỉnh 1/2.000 các điểm du lịch - dịch vụ dọc tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu (phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn).

Mục tiêu của quy hoạch xây dựng này là tận dụng lợi thế về cảnh quan biển đặc thù tại khu vực, quy hoạch xây dựng các khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Quy Nhơn- Bình Định. Tổng cộng có 19 điểm du lịch với tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 300ha. Song nhiều công trình bị người dân phản ánh lấn biển, bít lối đi.

“Sở sẽ kiểm tra tổng thể, báo cáo UBND và đề xuất xử lý”, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết.