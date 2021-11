Ngược dòng ngoạn mục, Djokovic vô địch Paris Master 2021

Novak Djokovic xác lập một kỷ lục nữa sau khi vượt qua Daniil Medvedev để giành chức vô địch Paris Masters 2021.

Novak Djokovic lập kỷ lục 7 năm là số 1 thế giới

Trả nợ thành công Daniil Medvedev, Novak Djokovic vô địch Paris Masters 2021 và tiếp tục phá những kỷ lục trong làng quần vợt thế giới. Ảnh: ATP Tour

Có khá nhiều động lực để cả Novak Djokovic và Daniil Medvedev bước vào trận chung kết Rolex Paris Masters 2021 với quyết tâm giành chiến thắng. Sau khi loại Hubert Hurkacz ở bán kết, Djokovic chính thức đủ điểm số để có vượt qua Pete Sampras để lập kỷ lục lần thứ bảy kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới, điều mà anh gọi là “không thể tin được”.

Bên cạnh đó, Nole cần đòi lại món nợ với Medvedev, người đã phá hỏng giấc mơ giành cả 4 Grand Slam trong năm của anh ở trận chung kết US Open. Trong khi đó, Medvedev ra sân với tư cách nhà đương kim vô địch, anh cần bảo vệ nó và đồng thời khẳng định rằng, chiến thắng ở US Open không phải do may mắn.

Daniil Medvedev vượt lên dẫn trước trong set đầu tiên với lối đánh khiến Djokovic mắc lỗi khá nhiều. Ảnh: ATP Tour

Tay vợt người Nga đã sớm thể hiện vì sao anh là đối thủ khó chịu với Nole khi mà ngay trong game giao bóng đầu tiên của hạt giống số 1, anh đã có điểm break. Tất nhiên là Djokovic không để cho đối thủ vọt đi quá xa, bởi tới game thứ tư, anh đã đòi lại break để tỉ số là 2-2.

Game thứ bảy là bước ngoặt quan trọng, mặc dù Djokovic đã cứu được 2 break point nhưng cuối cùng Medvedev vẫn là người ghi điểm quyết định. Không có thêm cú bẻ giao nào khác trong set đầu tiên, đồng nghĩa với việc Medvedev vượt lên dẫn trước 1-0 với tỉ số 6-4. Giới chuyên môn cho rằng, Medvedev đang là phiên bản tốt hơn Djokovic vào thời điểm này.

Nhưng tay vợt số 1 thế giới đã chứng tỏ bản lĩnh cùng những kinh nghiệm rút ra được từ thất bại ở US Open để hạn chế sai lầm, đẩy đối thủ vào những tình huống lỗi. Ảnh: ATP Tour

Cũng giống như trận bán kết, Djokovic trả lời trong hiệp 2 để sớm có break và dẫn trước tới 5-2, bất chấp việc đối thủ có những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp nhiều hơn. Tuy vậy, sau khi Medvedev rút ngắn tỉ số còn 3-5, game thứ 9 của set 2 trở nên căng thẳng với 5 lần hòa điểm, 3 break point cho Medvedev và 3 set point cho Nole. Sau khi kéo dài tới gần 12 phút, cuối cùng thì Nole cũng quyết định set 2 với một điểm ace.

Trận đấu phải bước vào set 3 quyết định. Tại đây, ngay trong những game đầu, 2 tay vợt đã so kè từng điểm. Trong khi Djokovic đã hạn chế đi khá nhiều những pha đánh lỗi thì với Medvedev, sở trường là những pha bóng bền đã không được tận dụng nên mắc khá nhiều lỗi.

Đó là lý do đến game thứ năm, hạt giống số 2 đã bị bẻ giao bóng, tạo điều kiện cho Djokovic dẫn 3-2. Những chỉ số của Medvedev đã giảm sút một cách rõ rệt, từ việc giao bóng một cho đến những lỗi không đáng có.

Ảnh: ATP Tour

Có lẽ, sức ép từ khán giả - những người thể hiện sự ủng hộ Djokovic một cách rõ rệt hơn, đã khiến tay vợt 25 tuổi gặp vấn đề nên mất break 2 set liên tiếp để bị dẫn tới 2-5.

Dù Medvedev đòi lại được 1 break để kéo lại hy vọng nhưng ngay sau đó, trong set cầm giao bóng, anh lại liên tiếp mắc lỗi và thất bại chung cuộc trong cách đánh có phần nóng vội. Trận đấu kết thúc sau 2 giờ 15 phút, mang về cho Nole chức vô địch Paris Masters thứ 6 và cũng là danh hiệu Masters 1000 thứ 37 trong sự nghiệp, chính thức vượt qua Rafael Nadal.