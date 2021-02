World Cup 2022: Malaysia lo cầu thủ bị 'nướng" trong trận tái đấu Việt Nam ở UAE

Thời tiết nắng nóng gay gắt lên tới 43 độ C sẽ là thử thách khó khăn cho tuyển Malaysia trong tháng 6 này nếu UAE được chọn là địa điểm thi đấu tập trung các lượt trận còn lại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022/VCK Asian Cup 2023.



Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu 6 điểm ở 3 trận vòng loại World Cup 2022

Chốt lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022

UAE (áo trắng) sẽ có lợi thế lớn nếu đá tập trung các trận còn lại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên sân nhà - ẢNH: AFC



Theo tờ Metro của Malaysia, dựa trên các đánh giá về khí tượng vào tháng 6 năm ngoái, cụ thể là ngày 14.6.2020, từng ghi nhận nhiệt độ lên tới 43 độ C là kỷ lục cao nhất với những ngày tiếp theo trong tháng này liên tục ở mức 40 độ C. Do đó, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia tỏ ra lo ngại nếu UAE được chọn đăng cai. Chiến lược gia này thừa nhận, cá nhân ông thích Thái Lan hoặc Việt Nam là nơi đăng cai các lượt trận còn lại bảng G vào tháng 6 sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hoãn các trận đấu vào tháng 3 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.





Malaysia e ngại việc phải đá tập trung ở UAE do thời tiết nóng gắt - ẢNH: AFC





Ông Cheng Hoe giải thích rằng, lợi thế thời tiết nắng nóng sẽ tạo cơ hội cho UAE (6 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận) so với các đội cạnh tranh vé ở bảng G là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), Việt Nam (11 điểm). "Nếu nhìn vào các trận đấu vòng loại tập trung này, nếu thi đấu ở UAE, chúng tôi có thể gặp phải vấn đề lớn vì nhiệt độ ở đó không bình thường, và không cầu thủ nào có thể dễ điều chỉnh nhanh chóng. Tất nhiên, chúng tôi mong đợi trận đấu hoặc phần còn lại của bảng G được tổ chức tại Thái Lan hoặc Việt Nam, tôi nghĩ vậy”.



Tuy nhiên, HLV của tuyển Malaysia nói rằng, quyết định đang thuộc về AFC và chính phủ các quốc gia. "Chúng tôi thực sự cảm thấy rất nhiều thử thách khi chơi ở UAE và đó sẽ là một lợi thế cho đội họ", HLV nhấn mạnh khi trả lời tờ Metro.





Malaysia (áo vàng) đánh giá trận tái đấu Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng cho cơ hội đi tiếp của họ - ẢNH: ĐỘC LẬP



Giữa tuần trước, AFC xác nhận rằng hơn 90% các trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng tới đã được hoãn lại sang tháng 6 do sự lây lan của Covid-19 ở hầu hết các quốc gia châu Á và cửa khẩu của một số quốc gia vẫn bị đóng cửa với người nước ngoài. Theo AFC, sau khi xem xét các tiêu chuẩn của các nước có tuyển thuộc bảng G đề nghị đăng cai, họ sẽ công bố địa điểm thi đấu tập trung vào ngày 15.3.



Hiện tại, Malaysia vẫn còn cơ hội lớn để đoạt vé đi tiếp ở bảng G, đồng nghĩa với việc giành quyền dự VCK Asian Cup 2022. Tuy nhiên, để làm được điều này, đội quân của HLV Cheng Hoe phải vượt qua 3 đối thủ mạnh là UAE (3.6), Việt Nam (7.6) và Thái Lan (15.6). Trong đó, trận tái đấu với thầy trò HLV Park Hang-seo được đánh giá quan trọng nhất cho cơ hội đi tiếp của Malaysia.





Theo TÂY NGUYÊN (TNO)