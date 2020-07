Thai League sẽ đấu 3 trận trong 1 tuần để kết thúc trong năm nay

Trước sức ép của kênh TrueVisions - không trực tiếp giải Thai League sang tháng 5 năm sau - LĐBĐ Thái Lan buộc phải cân nhắc hoàn tất mùa giải trong năm nay, và áp mật độ thi đấu 3 trận/tuần với các CLB.



Giải Thai League có khả năng đấu dồn dập để kết thúc trong năm nay gây ảnh hưởng đến tuyển Thái Lan. Ảnh: BANGKOK POST

Theo Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompunmuang, nói: “Không thể có kênh truyền hình nào thay thế kịp”, sau thông báo của TrueVisions - chỉ trực tiếp các trận Thai League khi nối lại mùa giải đến 25.10.

Nhưng kênh tuyền hình này cũng để mở việc họ sẵn lòng gia hạn đến 31.12 nếu đạt thoả thuận. Còn sang năm 2021, TrueVisions tuyên bố dứt khoát không trực tiếp thêm bất cứ trận nào.

TrueVisions là kênh truyền hình độc quyền trực tiếp mọi trận đấu ở Thai League trong 3 năm, và năm nay là năm cuối với hạn chót vào ngày 25.10 có tổng giá trị tài chính lên đến 1,2 tỉ baht (hơn 38,3 triệu USD).

Hơn 90% thu nhập mỗi năm của các CLB Thai League đều từ bản quyền truyền hình với TrueVisions. Nhưng họ tuyên bố cắt giảm tiền bản quyền truyền hình vì số trận trực tiếp ở mùa này đã giảm xuống do đại dịch Covid-19 bị hoãn lại.

Hơn nữa, do FAT muốn Thai League nối lại từ 12.9 và thi đấu qua tháng 5 năm sau kết thúc, nên TrueVisions không đồng tình. Họ muốn mùa giải phải kết thúc trong năm nay thì mới chi trả thêm tiền bản quyền truyền hình.



Thai League nhiều khả năng phải nối lại thi đấu sớm, và đấu dồn dập để kết thúc trong năm nay vì tiền bản quyền truyền hình. Ảnh: BANGKOK POST

Bị ảnh hưởng tài chính nên FAT buộc phải nhượng bộ, theo ông Somyot Poompunmuang: “FAT phải đàm phán với các CLB cho khả năng nối lại sớm mùa giải và thi đấu với mật độ dày. Trung bình 1 CLB phải đấu 3 trận/tuần cho kịp kết thúc mùa giải trong năm nay.

Nếu đồng ý, chúng tôi sẽ đàm phán với TrueVisions để gia hạn trực tiếp mùa giải đến hết năm nay.

Tuy nhiên, các CLB phải chịu thiệt hại tài chính do tiền bản quyền truyền hình sẽ bị cắt giảm ít nhất 20% so với các mùa trước, vì số trận trực tiếp sẽ bị cắt bớt không ít do mật độ thi đấu quá dày”.



Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompunmuang. Ảnh: FAT

Cũng theo ông Somyot Poompunmuang: “Dựa trên tình hình này, thì đây là phương án khả dĩ nhất để các CLB có nguồn thu. Còn nếu giữ nguyên ý định thi đấu từ tháng 9 đến tháng 5 năm sau, chúng tôi không đảm bảo có kênh truyền hình nào chịu trả tiền để trực tiếp từ tháng 1 - 5.2021. Vì thế, các CLB sẽ gần như không có bao nhiêu tiền từ bản quyền truyền hình”.

Nếu FAT cho mùa giải Thai League sớm trở lại và đấu lại dồn dập để kết thúc trong năm nay, cũng đồng nghĩa với việc tuyển Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong kế hoạchthi đấu các trận còn lại tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á từ tháng 10 và giải AFF Cup vào cuối năm nay.

Theo Giang Lao (Thanh Niên)