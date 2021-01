19 cơ sở du lịch tại Bình Thuận được dán nhãn nhận diện an toàn

Là địa phương tiên phong thực hiện cấp nhãn nhận diện an toàn cho các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, tính đến hết ngày 14-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bình Thuận đã cấp nhãn nhận diện an toàn cho 19 cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch thực hiện đúng các tiêu chí phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho du khách.



Nhãn nhận diện an toàn cho các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch tại Bình Thuận.

Việc cấp nhãn nhận diện an toàn này không chỉ góp phần phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho du khách mà còn là mục tiêu hướng tới xây dựng điểm đến Bình Thuận an toàn, hiếu khách.

Dựa vào nhãn nhận diện an toàn, du khách có thể nhận diện, biết được cơ sở nào thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch, từ đó an tâm đưa ra quyết định lựa chọn. Đồng thời đơn vị lữ hành có cơ sở bảo đảm an toàn khi thực hiện chương trình quảng bá, giới thiệu “tour” đến với du khách.

Theo Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận, ngành du lịch Bình Thuận luôn đặt việc bảo đảm an toàn cho du khách đặt lên hàng đầu. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ du lịch, khu, điểm du lịch trên địa bàn đồng loạt đăng ký thực hiện các tiêu chí an toàn để tạo tự lan tỏa và đồng bộ.

Bộ tiêu chí hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới quy định, doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú và dịch vụ kinh doanh du lịch phải phổ biến, tuyên truyền cán bộ, nhân viên, hướng dẫn viên, người lao động và khách du lịch cài đặt ứng dụng Bluezone. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch phải niêm yết bảng thông tin hướng dẫn an toàn, phòng, chống dịch; có đường dây nóng cơ sở y tế tại nơi đón tiếp khách, khu vực công cộng, phòng ngủ của khách.

Cùng với việc tổ chức đo thân nhiệt cho nhân viên, du khách, bố trí bồn rửa tay hoặc cung cấp sản phẩm rửa tay khô, các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú và dịch vụ kinh doanh du lịch chỉ tổ chức dịch vụ du lịch khi bảo đảm đúng quy định về giãn cách, số lượng người…

Theo báo cáo của Phòng Quản lý Du lịch - Sở VHTTDL Bình Thuận, trong dịp Tết Dương lịch 2021, Bình Thuận đón khoảng 30.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Phần lớn là khách nội địa đi theo nhóm bạn bè hoặc gia đình.

Đa số du khách đến tham quan và lưu trú tại khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, trong đó các cơ sở lưu trú từ 4 - 5 sao bình quân công suất phòng đạt khoảng 80 - 90% và đều kín phòng vào ngày 02-01, các cơ sở lưu trú khác công suất phòng đạt từ 40 - 60%.

T.LINH (NDĐT)