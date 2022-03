Bộ Công Thương: Đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu trong nước

Với sự nỗ lực của thương nhân đầu mối, đặc biệt là Petrolimex, các doanh nghiệp đã khẳng định đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thời gian vừa qua và trong thời gian sắp tới.





Tổng kho xăng dầu Đình Vũ-Hải phòng. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Thông tin tại phiên họp báo do Bộ Công Thương tổ chức chiều 30/3, đại diện Bộ Công Thương cho biết với sự nỗ lực của các doanh nghiệp đầu mối, nguồn cung xăng dầu trong thời gian vừa qua và thời gian sắp tới sẽ đảm bảo đầy đủ.



Nhập khẩu để bù lượng thiếu hụt



Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), từ cuối năm 2021 đến nay, sự cố của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường xăng dầu trong nước.



Hiện nguồn cung từ nhà máy này chiếm khoảng 30-35% thị phần nội địa nên việc gián đoạn nguồn cung đã dẫn đến thiếu hụt xăng dầu trong thời gian ngắn.



Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã có nhiều văn bản chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn báo cáo kế hoạch tái khởi động sản xuất, kế hoạch cung ứng, giao hàng cho thương nhân đầu mối.



“Hiện nay, trong quá trình khắc phục, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn về cơ bản đã khởi động lại. Nhưng đến nay, Vụ Thị trường trong nước chưa nhận được văn bản nào về việc cam kết giao hàng của Nghi Sơn cho thương nhân trong quý 1 và quý 2/2022,” ông Hoàng Anh Tuấn thông tin.



Cũng theo đại diện Vụ thị trường trong nước, do gián đoạn nguồn cung từ Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn nên thời gian qua, Bộ Công Thương đã có nhiều buổi làm việc với PVN và các thương nhân đầu mối, đồng thời ban hành Quyết định số 242/QĐ-BCT về việc giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong Quý 2/2022 cho các thương nhân đầu mối.



Theo đó, ngoài tổng nguồn đã giao năm 2022, mười thương nhân đã được giao tăng kế hoạch nhập khẩu, đặc biệt trong thời gian từ đầu năm đến nay.



Dù vậy, ông Hoàng Anh Tuấn cho rằng việc nhập khẩu xăng dầu không thể “ngày một ngày hai.” Chưa kể trong hai năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, các thương nhân đầu mối về cơ bản đều lấy hàng từ Nghi Sơn và Bình Sơn và chỉ nhập khẩu lượng hàng hóa mà hai nhà máy này chưa đáp ứng được.



“Khi có ảnh hưởng về nguồn cung như vậy thì việc kết nối lại để đàm phán mua xăng dầu cần thời gian. Trong khi nguồn cung trên thị trường thế giới lại bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị, cũng như xung đột giữa Nga và Ukraine. Ngoài khó khăn này, doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn khi bị đội chi phí, kể cả chi phí vận tải, vận chuyển,” ông Hoàng Anh Tuấn nói.



Tuy nhiên, ông khẳng định, với sự nỗ lực của thương nhân đầu mối, đặc biệt là Petrolimex, các doanh nghiệp đã khẳng định đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thời gian vừa qua và trong thời gian sắp tới.



Giá xăng dầu sẽ giảm trong kỳ điều hành tới?



Liên quan tới mặt hàng này, theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, nguồn cung xăng dầu trong quý 2 (tháng 4,5,6) đang được điều hành không tính đến lượng xăng dầu do Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn cung cấp.



“Riêng tháng 2 năm 2022, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn chỉ cung cấp 50% các hợp đồng đã ký hoặc cho các đầu mối. Lượng 50% còn thiếu tương đương gần 17-20% thị phần cả nước nên trong tháng 2 và 3, việc đáp ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh là sự cố gắng rất lớn. Chúng tôi cũng hoan nghênh các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đã thực hiện đúng các chỉ đạo, có sự chủ động, nỗ lực để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường,” ông Hải nhấn mạnh.



Từ đầu năm, giá xăng dầu có 6 lần tăng và chỉ giảm 1 lần. (Ảnh: TTXVN)



Lãnh đạo Bộ Công Thương thông tin theo báo cáo của doanh nghiệp và con số nhập khẩu thực tế của cơ quan hải quan, Bộ Công Thương khẳng định quý 2/2022 sẽ cố gắng đến mức cao nhất để đảm bảo đủ nhu cầu xăng dầu cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người dân.



Ngoài ra, ngay trong tuần tới, Bộ Công Thương sẽ làm việc với Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn để nắm được việc đơn vị này có thể cung ứng được lượng xăng dầu bao nhiêu ra thị trường trong quý 3. Từ đó, phần thiếu sẽ được Bộ Công Thương giao cho các doanh nghiệp đầu mối.



“Mua xăng dầu không dễ như các hàng hóa khác. Bên cạnh đó, mua xăng dầu ở đâu sẽ liên quan trực tiếp đến mức thuế mà doanh nghiệp phải chịu như mua ở thị trường ASEAN thì thuế thấp, nhưng các thị trường khác thì thuế cao. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo nguồn cung xăng dầu đầy đủ cho nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và người dân”-Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh thêm.



Về điều hành giá xăng, ông Hải cho biết theo Nghị định 95/CP, mặt hàng này điều chỉnh 10 ngày/lần và giá xăng dầu trong nước phải phụ thuộc vào thế giới.



Dù vậy, việc giảm thuế môi trường xuống 2.000 đồng/lít xăng và 1.000 đồng/lít dầu sẽ có tác động đến giá xăng dầu trong nước. Ngoài ra, những tín hiệu tích cực từ việc đàm phán Nga và Ukraine cũng giúp mặt hàng này giảm trong những ngày gần đây.



"Kỳ điều hành tới sẽ có điểm khác với điều hành bình thường, đó là việc giảm thuế môi trường có hiệu lực nên chúng tôi căn cứ vào diễn biến cụ thể để điều chỉnh làm sao mang lại lợi ích cao nhất cho người dân và doanh nghiệp sử dụng xăng dầu làm đầu vào," ông Đỗ Thắng Hải nói.

Theo Đức Duy (Vietnam+)