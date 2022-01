Thưởng Tết Nguyên đán 2022: Chia sẻ khó khăn, hài hòa lợi ích

Dù phải ngưng hoạt động trong nhiều tháng, song Tết Nguyên đán 2022, hầu hết doanh nghiệp ở Đồng Nai vẫn duy trì thưởng Tết cho người lao động, một số doanh nghiệp thưởng Tết cao hơn năm trước.



Thưởng tết Nguyên đán sụt giảm, tương đương gần 1 tháng lương

Cố gắng để người lao động đều được thưởng Tết

(Ảnh minh họa: Nguyễn Thảo/TTXVN)



Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hầu hết doanh nghiệp ở Đồng Nai phải ngừng hoạt động nhiều tháng, công nhân làm việc không đủ năm, song Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, doanh nghiệp nỗ lực, đảm bảo duy trì thưởng Tết cho người lao động.



Từ đây, khó khăn, lợi ích được chia sẻ một cách hài hòa.



Tập đoàn Phong Thái, đóng tại Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, có hơn 63.000 lao động. Năm 2021, do dịch COVID-19 nên Tập đoàn phải cho công nhân nghỉ việc gần 3 tháng. Trong thời gian này, Tập đoàn vẫn chi hàng trăm tỷ đồng để trả lương, đóng nộp các khoản bảo hiểm cho người lao động.



Ông Lê Quốc Thanh, Tổng Giám đốc điều hành khu vực Việt Nam của Tập đoàn Phong Thái, cho biết năm 2021 người lao động của Tập đoàn làm việc khoảng 9 tháng, doanh thu của tập đoàn giảm sút nghiêm trọng so với những năm trước. Tuy nhiên, Tết Nguyên đán 2022, Tập đoàn Phong Thái vẫn thưởng cho người lao động 1 tháng lương, bình quân mỗi công nhân trong tập đoàn được thưởng Tết gần 10 triệu đồng. Đối với những công nhân làm việc lâu năm, thưởng Tết trên dưới 20 triệu đồng.



Thưởng Tết Nguyên đán 2022 của Tập đoàn Phong Thái thấp hơn những năm trước. Nguyên nhân do năm 2021 doanh thu của tập đoàn giảm sút, người lao động làm việc không đủ 12 tháng.



Theo ông Lê Quốc Thanh, những năm qua, Tập đoàn Phong Thái căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, sự đóng góp của người lao động để đưa ra mức thưởng Tết. Điều này vừa hài hòa lợi ích vừa thúc đẩy sự cố gắng, nỗ lực làm việc của từng cá nhân. Tập đoàn Phong Thái mong muốn người lao động thấu hiểu, tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng tập đoàn trong tương lai.



Anh Trần Văn Hiến, công nhân của Tập đoàn Phong Thái chia sẻ Tết Nguyên đán 2021, anh được Tập đoàn Phong Thái thưởng gần 1,5 tháng lương, nhưng năm nay thưởng còn 1 tháng lương, đương nhiên là buồn. Năm 2021, Tập đoàn ngừng hoạt động nhiều tháng. Dù anh đi làm không đủ 12 tháng song Tập đoàn vẫn thưởng nên anh thấy hài lòng với chế độ, chính sách dành cho người lao động của Tập đoàn.



Tết Nguyên đán 2022, Công ty Daikan Việt Nam, đóng tại Khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thưởng Tết cho người lao động với mức từ 1-1,8 tháng lương, trung bình mỗi công nhân được thưởng Tết gần 9,5 triệu đồng. Mức thưởng này cao hơn 14% so với năm trước.



Ông Nguyễn Công Đoàn, Giám đốc Công ty Daikan Việt Nam cho biết năm 2021, nhờ thực hiện “3 tại chỗ” nên Công ty Daikan Việt Nam vẫn duy trì được sản xuất. Công ty thưởng Tết cao hơn năm trước là để ghi nhận, tôn vinh những lao động đã đồng hành cùng Công ty trong thời điểm khó khăn. Quá trình xét thưởng Tết những công nhân không tham gia “3 tại chỗ” đề nghị được thưởng bằng những người làm “3 tại chỗ,” nhưng Công ty xét thấy điều này không hợp lý. Thưởng Tết cào bằng làm giảm ý chí phấn đấu của mỗi cá nhân, những người làm việc, cống hiến nhiều sẽ cảm thấy mình bị thiệt thòi.



Chị Nguyễn Thị Thanh Hòa làm việc tại Công ty Daikan Việt Nam gần 10 năm. Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dù có con nhỏ nhưng chị vẫn chấp thuận ở lại Công ty tham gia “3 tại chỗ.” Tết Nguyên đán 2022, chị Hòa được thưởng 1,8 tháng lương. Chị thấy rằng những cố gắng, cống hiến của mình đã được doanh nghiệp đền đáp, ghi nhận, giúp chị có niềm tin, động lực để gắn bó lâu dài, đồng hành cùng doanh nghiệp những lúc khó khăn.



Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, đến nay có hơn 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình thưởng Tết Nguyên đán 2022 cho người lao động. Mức thưởng Tết bình quân tại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước là 7 triệu đồng/người; công ty có vốn Nhà nước hơn 6,7 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh thưởng gần 7,8 triệu đồng/người và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 8 triệu đồng/người.



Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết năm 2021, Đồng Nai chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, cả người lao động và doanh nghiệp đều gặp khó khăn. Dù phải ngưng hoạt động trong nhiều tháng, song Tết Nguyên đán 2022, hầu hết doanh nghiệp ở Đồng Nai vẫn duy trì thưởng Tết cho người lao động, một số doanh nghiệp thưởng Tết cao hơn năm trước.



Để đảm bảo đời sống của người lao động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai khuyến khích các doanh nghiệp nâng mức thưởng Tết Nguyên đán 2022; tổ chức nắm tình hình, làm việc với những doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nhằm đưa ra phương án hỗ trợ Tết cho công nhân.



Thời gian gần đây, ở Đồng Nai xảy ra một số vụ tranh chấp lao động liên quan đến lương, thưởng Tết. Qua làm việc, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai nhận thấy doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách, pháp luật lao động và đã nỗ lực chăm lo cho công nhân. Ngành chức năng mong muốn, chủ doanh nghiệp và người lao động cần có cái nhìn toàn diện, cùng nhau chia sẻ khó khăn, qua đó hài hòa các lợi ích, góp phần đưa doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập lâu dài.



Để tạo sự đồng thuận giữa doanh nghiệp và người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn ở Đồng Nai đã tăng cường làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp; tuyên truyền, giải thích cho công nhân các chính sách, pháp luật lao động. Đến nay, đa số công nhân Đồng Nai đồng tình với mức thưởng Tết Nguyên đán 2022 do doanh nghiệp đưa ra.



Ông Tăng Quốc Lập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Đồng Nai cho biết Tết Nguyên đán 2022, tỉnh trích ngân sách 20 tỷ đồng để tặng 100.000 phần quà Tết cho công nhân trên địa bàn.



Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Đồng Nai cũng sẽ tặng quà cho khoảng 800.000 người lao động trong tỉnh. Đây là năm ngành chức năng Đồng Nai dành sự hỗ trợ lớn nhất cho người lao động, nhằm chia sẻ khó khăn, giúp công nhân lao động có một cái Tết đủ đầy.



Theo Công Phong (TTXVN/Vietnam+)