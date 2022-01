Cố gắng để người lao động đều được thưởng Tết

(GLO)- Dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng mức thưởng Tết Nguyên đán 2022 của nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tỉnh vẫn tăng hơn so với năm trước. Tín hiệu này cho thấy các doanh nghiệp đã cố gắng khắc phục khó khăn để sản xuất kinh doanh hiệu quả và chăm lo đời sống người lao động.

Mức thưởng tăng

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, hầu hết doanh nghiệp trong tỉnh vẫn duy trì hỗ trợ và thưởng Tết cho người lao động. Điều đáng mừng là ở một số loại hình doanh nghiệp, mức thưởng Tết năm nay tăng hơn năm ngoái.

Theo đó, mức thưởng Tết bình quân tăng cao nhất là 18,6% so với năm 2020 (5.507.000 đồng/4.643.000 đồng) ở loại hình doanh nghiệp dân doanh như Công ty cổ phần Điện Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Hiệu Gia Lai... Loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức thưởng tăng 13,8% (8.735.000 đồng/7.678.000 đồng) như Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai, Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai… Mức thưởng Tết ở các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cũng tăng 10,7% (2.221.000 đồng/2.007.000 đồng) như các Công ty TNHH một thành viên Cao su: Chư Sê, Chư Prông, Chư Păh và Mang Yang; Công ty Cà phê Ia Sao 1, Ia Sao 2, Công ty Cà phê 706 và Công ty Cà phê Đak Đoa… Mức thưởng Tết cao nhất là 94 triệu đồng cho cá nhân có đóng góp xuất sắc nhất thuộc về Công ty cổ phần Điện Gia Lai cũng tăng hơn so với năm trước 12 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đức Toàn-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Hiệu Gia Lai (Khu Công nghiệp Trà Đa) cho biết: Công ty đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động, mức thưởng tăng hơn năm trước. Trong năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh đồ gỗ nội thất của đơn vị vẫn đạt lợi nhuận khá. Vì vậy, đơn vị có kế hoạch thưởng Tết bình quân cho người lao động là 5.500.000 đồng/người. “Cùng với thưởng Tết, đơn vị còn tặng mỗi lao động một phần quà Tết, gồm: bánh kẹo và một số nhu yếu phẩm. Công nhân ở xa về quê đón Tết, đơn vị hỗ trợ vé xe. Những phần quà thể hiện trách nhiệm của đơn vị với người lao động để họ có thêm điều kiện đón Tết vui vẻ, đầm ấm”-ông Toàn chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà Tết cho công nhân nghèo huyện Đak Đoa năm 2021. Ảnh: Đinh Yến

Năm 2020, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang không thưởng Tết cho công nhân mà chỉ hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng. Nhưng năm nay, sản xuất kinh doanh có lãi nên Công ty thưởng Tết cho người lao động khá cao. Ông Trương Minh Tiến-Tổng Giám đốc Công ty-thông tin: “Mức thưởng Tết cao nhất của đơn vị là 23 triệu đồng cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm. Còn mức thưởng bình quân là 5 triệu đồng/người. Ngoài thưởng Tết, doanh nghiệp còn tổ chức thăm, tặng quà các làng nơi đơn vị đứng chân; tặng quà và nhu yếu phẩm cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn”.

Chị Lê Thị Anh-công nhân khai thác Tổ 2, Nông trường Cao su Kdang (Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang) bày tỏ: “Sau 10 năm gắn bó với nghề khai thác mủ, tôi đạt danh hiệu bàn tay vàng do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công nhận tại Hội thi thợ cạo mủ giỏi năm 2020. Năm qua, tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tết này, doanh nghiệp có kế hoạch thưởng cho công nhân, chúng tôi rất mừng vì có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm”.

Tất cả người lao động được hỗ trợ và thưởng Tết

Để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động với chủ đề “Tết sum vầy-Xuân bình an”. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Lệ Nhung, Tết Nguyên đán 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, người lao động với tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Đối tượng tập trung quan tâm chăm lo, động viên, thăm hỏi là đoàn viên, người lao động đang cách ly trong các khu cách ly tập trung có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 hoặc bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo. Cùng với đó, tổ chức “Hội thi làm bánh thuẫn, mứt truyền thống-đoàn viên Công đoàn khéo tay hay làm” để trao tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đón Tết cùng gia đình. Trường hợp nhiều đoàn viên, người lao động không được về quê đón Tết thì tổ chức chương trình trực tuyến “Tết không xa nhà” và hình thức phù hợp với tình hình của từng đơn vị, cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Nam-Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh-cho biết: “Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh đã có kế hoạch hướng dẫn Công đoàn các doanh nghiệp thực hiện chăm lo, thưởng Tết cho người lao động và hầu hết đều có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Chúng tôi vận động các doanh nghiệp cố gắng đảm bảo tiền lương và thưởng Tết đầy đủ cho người lao động. Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh cũng vận động các doanh nghiệp quyên góp để tổ chức thăm, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn”.

Tại TP. Pleiku, ông Đỗ Xuân Quý-Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố-cho hay: “Đơn vị sử dụng nguồn vận động xã hội hóa để tổ chức đi thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng tham gia Hội thi làm bánh thuẫn, mứt truyền thống, kêu gọi quyên góp ủng hộ quà Tết cho công nhân nghèo. Tổ chức giám sát các doanh nghiệp thực hiện việc chi trả tiền lương, thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động”.

Theo ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, dù tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng chủ động thích ứng, linh hoạt nên nhìn chung các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất kinh doanh hiệu quả. Nhờ vậy, mức thưởng Tết ở hầu hết các loại hình doanh nghiệp đều tăng; chỉ mức thưởng Tết của doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước giảm giảm từ 10,5 triệu đồng xuống 7 triệu đồng. Mức tiền thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng/người, bình quân là hơn 7 triệu đồng/người và cao nhất là 55,8 triệu đồng/người.