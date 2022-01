Thưởng tết Nguyên đán sụt giảm, tương đương gần 1 tháng lương

Thưởng tết Dương lịch giảm 42%



Đối với tiền thưởng tết Dương lịch 2022 có khoảng 55,2% doanh nghiệp trong tổng số 41.826 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng tết với mức thưởng bình quân là 1,36 triệu đồng/người, chỉ bằng 58% so với năm 2021 (2,34 triệu đồng/người).



Giảm nhiều nhất là khối Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thưởng tết Dương lịch là 1,47 triệu đồng/người, bằng 31% so với 2021 (4,77 triệu đồng/người)



Doanh nghiệp dân doanh là 1,16 triệu đồng/người, bằng 54% so với 2021. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1,69 triệu đồng/người, bằng 72% so với 2021 (2,33 triệu đồng/người), tăng 92% so với năm 2020 (0,88 triệu đồng/người).