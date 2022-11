Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định: Kông Chro cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

(GLO)- Ngày 19-11, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Lê Xuân Định làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) về tình hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, giảm nghèo trên địa bàn năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại buổi làm việc với huyện Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh

Dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-cho biết: Hàng năm, tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho hoạt động KH-CN của huyện là 360 triệu đồng; trong đó, kinh phí cho hoạt động của Hội đồng KH-CN huyện là 18 triệu đồng; thực hiện các dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật là 342 triệu đồng. Nhờ nguồn kinh phí này đã giúp cho công tác quản lý hoạt động khoa học ở huyện được thuận lợi hơn; khuyến khích hoạt động KH-CN trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Minh

Bên cạnh đó, giai đoạn 2011-2021, UBND huyện đã phê duyệt và thực hiện 20 dự án ứng dụng KH-CN với kinh phí 6,2 tỷ đồng. Các dự án đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thêm thu nhập cho hộ tham gia từ 20 triệu đồng/năm. Riêng năm 2022, huyện triển khai 3 dự án KH-CN, gồm: Thâm canh cây nhãn ở xã Kông Yang, cây vải ở xã Sró và trồng gừng tại xã Đak Sông với tổng kinh phí 702 triệu đồng. Các mô hình này đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất và chất lượng nông nghiệp của huyện.

Trong năm, huyện cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác giảm nghèo như: Giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022 với số tiền hơn 9 tỷ đồng; hỗ trợ kịp thời, các chế độ cho học sinh với 6,014 tỷ đồng; cấp 14.121 thẻ BHYT cho đối tượng chính sách; hỗ trợ 11 hộ nghèo khó khăn về nhà ở với số tiền 550 triệu đồng. Cùng với đó, các ngành chức năng phối hợp mở 5 lớp đào tạo nghề cho 150 học viên; tuyên truyền, vận động 2.231 lượt hộ vay hỗ trợ giảm nghèo trên 80 tỷ đồng; cấp tiền điện hỗ trợ cho hộ nghèo và chính sách xã hội hơn 2,9 tỷ đồng…

Từ đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển sản xuất, trồng trọt chăn nuôi của người dân; giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Qua rà soát, đến nay toàn huyện có 5.033 hộ nghèo, chiếm 39,69% tổng số hộ dân (giảm 709 hộ so với cuối năm 2021); hộ cận nghèo là 1.919 hộ/12.680 hộ, chiếm tỷ lệ 15,13% (tăng 92 hộ so với năm 2021).

Bộ KH-CN và huyện Kông Chro ký kết chương trình kết nối tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Ảnh: Ngọc Minh

Cùng với kết quả đạt được, việc ứng dụng tiến bộ KH-CN vào sản xuất và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện còn nhiều tồn tại, hạn chế. Để khắc phục tình trạng trên, trong năm 2023, huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII và Nghị quyết HĐND các cấp với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tại buổi làm việc, huyện Kông Chro đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng có thẩm quyền tổ chức hỗ trợ thị trường đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của huyện; hỗ trợ các hình thức kinh tế hợp tác của nông dân, các hiệp hội, ngành hàng để cung cấp dịch vụ tiêu thụ nông sản cho nông dân, hạn chế tình trạng độc quyền, ép giá; sớm ban hành “Quy định quản lý nhiệm vụ KH-CN cấp cơ sở” hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Tỉnh cũng sớm phân bổ nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để địa phương kịp thời triển khai thực hiện và quyết toán đúng thời gian quy định; gia hạn thêm thời gian quyết toán các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn như quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện; nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lập hồ sơ xây dựng, hướng dẫn chi phí đầu tư công trình, dự toán, đơn đặt hàng của các dự án…

Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ gia đình ông Đinh Bỗi (làng Sơ Rơn, xã Chư Krêy) số tiền 70 triệu đồng để xây nhà ở. Ảnh: Ngọc Minh

Qua nghe báo cáo, đề xuất, kiến nghị của huyện Kông Chro, Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân huyện đã khắc phục những khó khăn, đạt nhiều kết quả trong năm 2022. Thứ trưởng cũng chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của huyện trong quá trình ứng dụng KH-CN vào sản xuất; công tác giảm nghèo của địa phương.

Thứ trưởng Bộ KH-CN mong muốn huyện Kông Chro tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KH-CN vào sản xuất; tập trung nâng cao dân trí; tuyên truyền vận động người dân áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản nông sản; triển khai các dự án thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị huyện phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong ứng dụng KH-CN; các bộ, ngành chức năng quan tâm hơn nữa, để giúp huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần vào nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ KH-CN và huyện Kông Chro đã tiến hành ký kết chương trình kết nối tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ gia đình ông Đinh Bỗi (hộ nghèo thuộc làng Sơ Rơn, xã Chư Krêy) 70 triệu đồng để xây nhà. Cá nhân Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định cũng tặng ông Bỗi suất quà chia sẻ khó khăn và động viên gia đình tích cực sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

