An Khê phát động thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm

(GLO)- Sáng 3-10, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 979/KH-CAT-PV01, ngày 15-9-2021 của Giám đốc Công an tỉnh về “Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm” 3 tháng cuối năm 2022.

Đợt thi đua đặc biệt được thực hiện từ ngày 1-10 đến 31-12-2022. Theo Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê, để đợt thi đua đặc biệt đạt kết quả, Công an thị xã chủ động tham mưu Thị ủy, UBND thị xã An Khê ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở phối hợp tích cực, hiệu quả với lực lượng Công an, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban An toàn giao thông, Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an thị xã An Khê tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 979/KH-CAT-PV01 của Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Ngọc Minh

Song song với đó, Công an thị xã chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng của mô hình Tổ công tác 979; tăng thêm số lượng các mô hình, cách làm hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố, kiện toàn lực lượng Công an cấp xã, đảm bảo hoàn thành tốt công tác gìn giữ an ninh trật tự tại cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Điều tra trong theo dõi địa bàn, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Công an cấp xã trong tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm phù hợp với đặc điểm địa bàn cơ sở…

Bên cạnh đó, Công an thị xã tập trung thực hiện một số chỉ tiêu, gồm: Giảm tối thiểu từ 5-10% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông so với thời gian liền kề; giảm ít nhất từ 5% số vụ phạm pháp hình sự xảy ra, điều tra làm rõ 85% trở lên các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong đợt thi đua; 100% Công an cấp xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, phường về kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó tổ chức 100% hộ gia đình ký cam kết giao ước thi đua “Chung tay vì an toàn giao thông”; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”.

Lực lượng Công an thị xã An Khê quyết tâm thực hiện nhiệm vụ về “Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm”. Ảnh: Ngọc Minh

Ngoài ra, mỗi xã, phường đăng ký xây dựng mới ít nhất 1 mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ an ninh trật tự; đăng ký, xây dựng thành công, hoạt động hiệu quả ít nhất 1 tuyến đường, 1 cổng trường hoặc 1 làng tự quản về trật tự, an toàn giao thông; không để thanh-thiếu niên, người dân trên địa bàn không có giấy phép lái xe, không đủ điều kiện phương tiện tham gia giao thông gây tai nạn…

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ yêu cầu: Công an thị xã khẩn trương tham mưu cho UBND thị xã văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở; quan tâm thực hiện các biện pháp tuyên truyền đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện, lái xe chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, nhất là trong mùa vụ sắp tới. Công an thị xã đẩy mạnh các biện pháp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư và các đối tượng nguy cơ vi phạm pháp luật, phòng-chống tội phạm.

NGỌC MINH