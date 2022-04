An Khê: Công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 31-3, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bố trí trưởng, phó trưởng và cán bộ Công an 5 xã trên địa bàn.



Tham dự có lãnh đạo UBND thị xã An Khê; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 5 xã: Thành An, Tú An, Cửu An, Song An và Xuân An cùng cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã.

Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê-trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã chính quy của 5 xã. Ảnh: Ngọc Minh



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê-đã tặng hoa chúc mừng và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh cho 25 cán bộ, chiến sĩ Công an xã chính quy 5 xã. Trung tá Nguyễn Thành Huy mong muốn ngay sau lễ công bố, lực lượng Công an các xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy chế, quy trình công tác; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; tích cực tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Công an xã chính quy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức…



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp cho lực lượng Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; sớm bố trí quỹ đất để chuẩn bị xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã…



Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê cũng tặng 5 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã chính quy của 5 xã.



NGỌC MINH