Cục Phòng-chống ma túy và tội phạm tập huấn nghiệp vụ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 26-9, tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh (Trung đoàn 991-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Cục Phòng-chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị liên quan đã khai mạc lớp tập huấn về sử dụng phần mềm, cấp phát trang bị kỹ thuật và nâng cao kiến thức về tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra hình sự, xử lý vi phạm hành chính.

Thành phần tham gia tập huấn là cán bộ làm nhiệm vụ phòng-chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Hải đoàn 48 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

Trong 3 ngày (từ ngày 26 đến 28-9), các học viên tham gia tập huấn được truyền đạt, hướng dẫn khai thác, sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, nghiệp vụ ngành, một số trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; bồi dưỡng chuyên sâu, hướng dẫn những kiến thức pháp luật về điều tra hình sự và xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sau thời gian tập huấn, các học viên về đơn vị sẽ áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, xử lý hiệu quả các vụ việc vi phạm pháp luật trên biên giới, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới.

VĨNH HOÀNG