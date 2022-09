Công an Gia Lai tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 160 học viên

(GLO)- Sáng 12-9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức khai giảng lớp tập huấn công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) cho 160 học viên là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện và cấp xã được phân công phụ trách, thực hiện công tác PCCC và CNCH. Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.





Dự kiến trong thời gian 4 ngày, các học viên được quán triệt các kiến thức, chuyên đề kiểm tra PCCC và CNCH, như: Công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC và CNCH; quy trình thực hiện và nội dung kiểm tra nghiệm thu về PCCC; xử lý vi phạm hành chính; phối hợp điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ và một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước…

Các đại biểu, học viên tham gia khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Nguyễn Hữu



Thông qua tập huấn nhằm giúp học viên nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý Nhà nước nói chung, công tác kiểm tra về PCCC và CNCH nói riêng, đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong công tác PCCC và CNCH ở các đơn vị, từ đó vận dụng có hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần hạn chế thấp nhất xảy ra cháy nổ.



Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Ban tổ chức và các đồng chí báo cáo viên phải xây dựng nội dung giảng dạy trên nguyên tắc bám sát Thông tư số 141 của Bộ Công an về công tác kiểm tra PCCC và CNCH của lực lượng CAND, gắn với những kiến thức được tổng hợp từ kinh nghiệm thực tế theo từng chuyên đề nghiệp vụ. Trong đó, chú trọng đánh giá, phân tích, làm rõ vai trò, thực trạng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC và CNCH; giải đáp những vướng mắc, khó khăn tại cơ sở. Dự báo xu hướng, diễn biến tình hình cháy, nổ tại địa phương để từ đó đánh giá những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác PCCC và CNCH, nhằm nâng cao hiệu quả công tác và tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong thời gian tới.



Đối với các học viên phải xác định rõ việc tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là nhiệm vụ quan trọng phục vụ yêu cầu công tác; do đó, phải nghiên cứu, học tập nghiêm túc, tự giác, trao đổi thẳng thắn, nêu những khó khăn, bất cập, nhất là trong công tác kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở thuộc diện phân cấp quản lý để giảng viên kịp thời giải đáp, hướng dẫn, vận dụng hiệu quả trong quá trình công tác. Đồng thời, tuân thủ nội quy, quy định của Ban tổ chức lớp học, của đơn vị quản lý, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND.



NGUYỄN HỮU