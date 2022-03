Bảo đảm chế độ BHXH cho người lao động mắc Covid-19

(GLO)- Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là F0 điều trị tại nhà được hưởng trợ cấp ốm đau theo quy định, BHXH tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế đang tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.





Bà Nguyễn Thị Thanh (tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cho hay: Vừa qua, con gái bà bị mắc Covid-19 và điều trị tại nhà. Công ty hướng dẫn cháu làm thủ tục để hưởng trợ cấp ốm đau theo quy định, trong đó bắt buộc phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Tuy nhiên, Trạm Y tế phường chỉ cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly, không cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH làm cơ sở hưởng trợ cấp ốm đau theo quy định của Luật BHXH. Không có giấy này đồng nghĩa với việc con bà không được hưởng lương và chế độ BHXH theo quy định. Đây là thiệt thòi đối với NLĐ khi tham gia BHXH.

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân các thủ tục liên quan trong giải quyết chính sách BHXH. Ảnh: Như Nguyện



Thời gian qua, nhiều NLĐ trên địa bàn tỉnh mắc Covid-19 điều trị tại nhà nhưng do không có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nên chưa có trường hợp nào được giải quyết chế độ. Theo quy định, khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ cho NLĐ tối đa trong 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Bà Trần Thị Hồng Hạnh-Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh) cho biết: Trong 3 tháng đầu năm 2022, BHXH tỉnh đã giải quyết 137 hồ sơ ốm đau do Covid-19 với tổng số tiền trên 207 triệu đồng. Trong đó, 136 hồ sơ là người bệnh điều trị nội trú tại các bệnh viện điều trị Covid-19, chỉ có 1 hồ sơ ngoại trú điều trị Covid-19 tại nhà do cơ sở y tế TP. Hồ Chí Minh cấp.



Theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29-12-2017 thì “Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH” do các cơ sở khám-chữa bệnh cấp. Tại Điều 100, Luật BHXH năm 2014 quy định hồ sơ hưởng chế độ ốm đau có 2 loại giấy tờ sau: bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với NLĐ hoặc con của NLĐ điều trị nội trú; trường hợp NLĐ hoặc con của NLĐ điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Hiện nay, tại tỉnh ta, NLĐ là F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh thì chỉ được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly hoặc hoàn thành điều trị Covid-19 do chính quyền địa phương hoặc trạm y tế cấp xã cấp. Trong khi NLĐ không thể sử dụng giấy xác nhận này để làm các thủ tục hưởng BHXH. Vì vậy, các trường hợp F0 chưa được thanh toán chế độ ốm đau chủ yếu là các trường hợp điều trị tại nhà. Về vấn đề này, ông Lê Quốc Khánh-Phó Giám đốc BHXH tỉnh-cho hay: “Để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi và chế độ BHXH cho NLĐ nhưng vẫn thực hiện đúng các quy định của pháp luật, ngày 10-3, BHXH tỉnh đã có văn bản gửi Sở Y tế để sớm chỉ đạo các cơ sở khám-chữa bệnh cấp giấy chứng nhận cho trường hợp mắc Covid-19 điều trị tại nhà”.



Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế-thông tin: Ngày 10-3, Sở Y tế cũng đã có công văn đề nghị các cơ sở khám-chữa bệnh kịp thời triển khai thực hiện chủ trương này. Đối với trường hợp NLĐ là F0 điều trị nội trú hoặc cách ly tập trung tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, bệnh viện điều trị Covid-19 thì cấp giấy ra viện đúng quy định. Trường hợp NLĐ là F0 điều trị tại nhà, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và trạm y tế các xã, phường, thị trấn sẽ cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định. Trong trường hợp trạm y tế lưu động hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà thì bác sĩ được phân công trực tiếp chăm sóc người bệnh ký xác nhận vào vị trí “người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh”. Sau đó, đơn vị chủ quản là trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm ký đóng dấu xác nhận hoặc ủy quyền bằng văn bản cho trạm y tế xã, phường, thị trấn ký đóng dấu.



“Một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tối đa là 30 ngày. Trường hợp F0 nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận đã được cấp phải tiến hành tái khám để xem xét quyết định. Sở Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ trong giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau theo quy định”-ông Tuấn nhấn mạnh.



