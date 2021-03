Pleiku: Tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông trong đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sáng 15-3, Công an TP. Pleiku tổ chức lễ phát động cao điểm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong thanh-thiếu niên, người dân tộc thiểu số. Tham dự buổi lễ có có hơn 400 cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường, bảo vệ dân phố…





Tại buổi lễ, Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku đã khái quát tình hình trật tự an toan giao thông trên địa bàn TP. Pleiku, đồng thời nhấn mạnh về thực trạng và những hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra. Trong đó tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, người đồng bào dân tộc thiểu số đáng báo động. Các lỗi vi phạm dẫn đến tai nạn chủ yếu do ý thức người tham gia giao thông điều khiển phương tiện đi sai phần đường, làn đường, đi từ đường ngang ra quốc lộ mà không quan sát, vượt sai qui định; phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, uống rượu, bia say rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng Công an diễu hành qua các tuyến đường để phát động đợt cao điểm. Ảnh: Văn Ngọc



Thực hiện đợt cao điểm, các lực lượng chức năng, ban, ngành đoàn thể các cấp của TP. Pleiku sẽ tích cực vào cuộc tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ. Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự sẽ tăng cường tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường và các địa bàn trọng điểm, phức tạp về giao thông trật tự, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.



Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành gọi hỏi, răn đe các trường hợp thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập uống rượu rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; chạy lạng lách, đánh võng… Đồng thời, qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ sâu, rộng trong quần chúng nhân dân. Tranh thủ sự giúp đỡ của những người uy tín, già làng, thôn trưởng, chức sắc trong tôn giáo… để vận động, tuyên truyền, khuyên bảo bà con tại các thôn, làng không vi phạm Luật Giao thông Đường bộ.



VĂN NGỌC