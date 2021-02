Gia Lai: Mạnh tay xử lý vi phạm an toàn giao thông

(GLO)- Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, các chỉ số tai nạn giao thông (TNGT) ở Gia Lai tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 7 ngày nghỉ Tết (tính từ 11 giờ ngày 9-2 đến 6 giờ ngày 16-2), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ TNGT làm chết 12 người và bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 3 vụ với tỷ lệ 60%; tăng 7 người chết với tỷ lệ 140%; giảm 4 người bị thương với tỷ lệ 57,14%. Thành phố Pleiku là địa bàn xảy ra nhiều vụ TNGT nhất với 3 vụ làm 3 người chết; huyện Chư Pưh 2 vụ làm 5 người chết và 2 người bị thương...

Qua phân tích nguyên nhân cho thấy, 50% số vụ TNGT do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh-cho hay: Lực lượng chức năng đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Tân Sửu 2021 gắn với phòng-chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, TNGT những ngày qua vẫn tăng cao so với năm 2020.

“Các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng tập trung lực lượng cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 nên việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có phần hạn chế. Mặt khác, người tham gia giao thông có tâm lý chủ quan, thiếu quan sát; một bộ phận thanh-thiếu niên, nhất là thanh-thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng rượu bia, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu”-ông Hạnh nhận định.

Lực lượng CSGT tập trung xử lý các lỗi vi phạm về nồng độ cồn và quá tốc độ. Ảnh: Lê Gia

Theo ghi nhận của P.V tại chốt tuần tra trên quốc lộ 14 đoạn qua huyện Chư Sê, một số người dân có tâm lý chủ quan vì nghĩ rằng trong tình hình dịch bệnh nên lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) sẽ hạn chế xử lý vi phạm. Anh N.T.T. (trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) giãi bày: “Tôi đi làm ở TP. Hồ Chí Minh về nghỉ Tết nhưng vì ngại đi xe khách do nguy cơ lây lan dịch bệnh cao nên tôi đã chọn đi xe máy. Bây giờ, tôi đi làm lại. Tôi lỡ vượt quá tốc độ bị CSGT phát hiện dừng phương tiện để kiểm tra”.

Thiếu tá Tô Quang Hải-Phó Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát giao thông số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh) thông tin: “Dịp này, Đội Tuần tra tập trung xử lý các lỗi về tốc độ và nồng độ cồn. Riêng trong ngày 15-2, Đội đã phối hợp với Công an huyện Chư Păh xử lý 8 trường hợp người điều khiển mô tô vi phạm về nồng độ cồn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kiểm tra, nhắc nhở người dân vừa chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ, vừa tuân thủ các quy định phòng dịch Covid-19”.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản 491 trường hợp, tạm giữ 1 ô tô, 79 mô tô, 267 giấy tờ xe các loại, tước 7 giấy phép lái xe có thời hạn; xử phạt 494 trường hợp với số tiền 217,8 triệu đồng.

LÊ GIA