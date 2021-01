Rút hồ sơ truy tố vụ án lừa đảo "chạy chức" vụ phó 27 tỉ đồng

VKSND TP Hà Nội rút hồ sơ truy tố trong vụ án nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục lừa đảo "chạy chức" vụ phó hơn 27 tỉ đồng.





Chiều 21-1, VKSND TP Hà Nội đã ra văn bản số 269/VKS-P3 gửi TAND TP Hà Nội về việc rút hồ sơ truy tố trong vụ án nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục lừa đảo "chạy chức" vụ phó hàng chục tỉ đồng.



Văn bản nêu rõ, ngày 23-11-2020, VKSND TP Hà Nội ban hành Cáo trạng 453/CTr-VKSHN-P3 truy tố bị can Cù Đăng Thành và đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 - Bộ luật Hình sự năm 2015 và chuyển hồ sơ vụ án đến TAND TP Hà Nội để xét xử theo thẩm quyền.



Qua rà soát, VKSND TP Hà Nội nhận thấy bản Cáo trạng số 453 ngày 23-11-2020 của VKSND TP Hà Nội có thiếu sót. Cụ thể, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định rõ một số người hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, bản Cáo trạng vẫn nêu lại nội dung này theo như Bản Kết luận điều tra là chưa phù hợp. Vì vậy, VKSND TP Hà Nội đã quyết định rút hồ sơ vụ án trên để hủy bản Cáo trạng đã ban hành và thay thế bằng một bản Cáo trạng khác cho phù hợp.



Theo Cáo trạng số 453/CTr-VKSHN-P3, hai bị can trong vụ án này gồm: Lê Văn Hồng (SN 1976, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục) và Cù Đăng Thành (SN 1989, nguyên cán bộ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an) bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.



Mặc dù không có khả năng xin việc làm vào các cơ quan ở Trung ương, nhưng do cần tiền chi tiêu cá nhân, Cù Đăng Thành và Lê Văn Hồng đã bàn bạc, thống nhất dùng thủ đoạn gian dối giới thiệu với bà Phan Thị Phương H. (SN 1968, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là Thành có thể xin cho bà H. làm "vụ phó" của một cơ quan với chi phí là 800.000 USD (tương đương 17 tỉ đồng). Thành hứa sẽ xin chuyển việc cho bà H. trong thời gian sớm nhất sau khi nhận tiền và yêu cầu bà H. phải đặt mua 1 xe ôtô nhãn hiệu Camry để làm quà biếu, tạo mối quan hệ để xin việc. Ngoài số tiền thỏa thuận ban đầu với bà H., Thành còn yêu cầu bà H. đưa thêm tổng số hơn 9 tỉ đồng để xin việc mà không nói cho Hồng biết.



Tin là thật, từ ngày 8-8-2016 đến ngày 12-2-2018, bà H. đã 14 lần chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Thành với tổng số tiền hơn 26 tỉ đồng cùng 1 xe ôtô nhãn hiệu Toyota Camry Q ASV50L trị giá hơn 1,6 tỉ đồng để xin việc. Tổng số tiền mà Cù Đăng Thành đã lừa đảo chiếm đoạt của bà H. là hơn 27,7 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Thành chia cho Hồng 1 tỉ đồng. Sau đó, Thành và Hồng không thực hiện xin việc, "chạy chức" cho bà H. như đã hứa hẹn, mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.



